Saalfeld. Zum 120. Geburtstags machte sich das Museum selbst ein Geschenk, erhielt aber auch etwas Besonderes

Das Saalfelder Stadtmuseum feierte am Mittwochabend seinen 120. Geburtstag im großen Saal des Hauses mit etlichen Gästen und natürlich reichlich Geschenken.

Zu Beginn erklärt Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) Wissenswertes zum Ursprung der Museen und zu den Aufgaben, die es bestenfalls erfüllt. Es ginge beispielsweise darum, auch abstraktes Wissen anschaulich zu machen. „Wo zerstört wurde, wurde auch exzessiv gesammelt“, erzählt er weiter. Hervor hebt er auch die Sonderausstellungen und die Art und Weise, wie das Museum Geschichten von Menschen aufarbeitet. „Es sind Geschichten, die das Leben schreibt.“ Im Stadtmuseum Saalfeld befasse man sich mit der Frage: Was bedeutet es, einer bestimmten sozialen Schicht anzugehören?

Kulturvermittler, „mit einer chamäleonhaften Wandlungsfähigkeit“

Es seien Menschen wie Pfarrer, Lehrer und Stadtarchivaren gewesen, denen es bewusst war, dass man Dinge bewahren müsse, bevor sie in Vergessenheit geraten. Es sei aus einer Bürgerschaft heraus entstanden. Und für heute gelte: „Museen müssen sich als Orte des Dialogs positionieren.“ Kania bezeichnet das Stadtmuseum weiter als ein Kulturvermittler, „mit einer chamäleonhaften Wandlungsfähigkeit.“

Diese Worte ermutigen den Museumsdirektor Dirk Henning. „Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt er und führt mit seinem Vortrag fort, in dem er die Vergangenheit des Museums anschaulich und knackig aufrollt, gleichzeitig aber auch den Blick in die Zukunft richtet, während vor und nach seinen Worten Musik erklang, gespielt von Familie Firl.

In seinem Rückblick zitiert Henning die Tageszeitung „Saalfelder Kreisblatt“, die über die Einweihung des Museums der Stadt Saalfeld am 31. Januar 1904 berichtete. „Das städtische Museum wurde am Sonntag Vormittag in Gegenwart der städtischen Behörden und einer Anzahl Gäste eröffnet. (...) Nachdem das dreimalige Hoch verklungen, wurde der erste Vers der Nationalhymne stehend gesungen. Das Museum war eröffnet.“ Henning zum Publikum: „Vergleichbares wird ihnen heute erspart.“

Nach Generalsanierung „wie Phönix aus der Asche“

Im weiteren Verlauf erklärt er, wie das Museum nach und nach erweitert wurde und auch, wie der Festsaal hinzukam, der „eigentlich als Feiersaal für die NSDAP gedacht war.“ Im zweiten Weltkieg wurde das Museum erstmals geschlossen, die Altäre zerlegt und ausgelagert, um sie zu schützen.

Henning erwähnt auch, dass Gisela Brödel (verh. Kurze) die bisher einzige, weibliche Leiterin des Hauses war.

Mit der Wende kam eine Generalsanierung und nach dieser stieg das Museum wieder auf „wie Phönix aus der Asche“, beschreibt Henning. Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten, in die damals 20 Mio. DM flossen, gab es 1999 einen Neuanfang. Zum 104. Geburtstag sei das Museum offiziell geadelt worden, mit einem Qualitätssiegel. Zum 111. wurde wieder gefeiert und 111 Preise im Zuge dessen verlost.

Ein Museum sei das Gedächtnis einer Stadt, verdeutlicht Henning. - Entstanden von der Sorge vieler Menschen getragen, dass sich immer schneller verändernde Lebensverhältnisse zum Verlust der eigenen Identität und zu Orientierungslosigkeit führen könnten – eine Sorge, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren habe.

Museumsdirektor hat Wünsche für die Zukunft

Mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, berichtet der Direktor, dass die Erwartungshaltung der Besucher gestiegen sind. Mehrsprachigkeit, Multimedia-Bestandteile, Barrierefreiheit: das seien drei Punkte, die in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hätten. Henning wünscht sich zum Geburtstag des Hauses aber noch viel mehr als eine Profilschärfung und eine Besinnung auf die Stärken des Hauses. Unsichtbare Teile sollen wieder mehr Sichtbarkeit bekommen. So erwähnt er unter anderem den Südkreuzgang, der reaktiviert werden könnte und damit auch gleichzeitig den Vorteil einer umfassenderen Barrierefreiheit bieten könnte.

Eine neue Nachbildung einer Uniform gehört nun zum Bestand des Museums. © Dominique Lattich | Dominique Lattich

Aus Anlass seines 120. Gründungstages wurde dem Museum auch ein Geschenk überreicht: Die originalgetreue Nachbildung einer Mannschaftsuniform von 1806, wie sie gut 1300 Mann bei Saalfeld trugen. Originale gibt es so gut wie gar nicht mehr, meint der Überbringer Frank Hartmann. Die Uniform passt zu einem Bild einer Dauerausstellung. Zudem machte sich das Museum selbst ein Geschenk: Präsentiert wurde eine neue Veröffentlichung zur Saalfelder Stadtgeschichte mit dem Titel „Der Gemeinderat der Stadt Saalfeld/Saale 1919 bis 1946“. Dazu gibt es Sonderführungen und eine spezielle Plakatausstellung

Henning ermutigte die Gäste dazu, vielleicht auch etwas in einer Spendenbox zu hinterlassen, „um das Gewissen zu beruhigen“, meint er mit einem Augenzwinkern, weil sicher nicht jeder an ein Geschenk gedacht habe. Mit den Spendengeldern würde man die Digitalisierung alter Filmrollen stützen. „Der Bestand ist überschaubar“, und man wolle es einer einschlägigen Fachfirma anvertrauen.

Für den 200. Geburtstag wünscht sich Henning, dass die Menschen über das Jahr 2024 sagen: „Sie hatten absonderliche Probleme, aber sie haben beständig ihre Aufgaben erfüllt.“