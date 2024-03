Weimar. Ein Tisch, der verbindet: „Zu Tisch bei Jakob” feiert am Freitag in Weimar seinen erfolgreichen Abschluss

Die soziale Initiative „Zu Tisch bei Jakob”, ein Projekt der Kirchengemeinde Weimar und der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, hat nach wochenlangem Einsatz am Freitag einen erfolgreichen Abschluss gefunden. In den kalten Monaten Januar bis März versammelten sich täglich bis zu 90 Menschen im Jakobssaal. Dort wurde ihnen nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch ein offenes Ohr und Verständnis geboten. Das Projekt, das weit über die Grenzen des Essens hinausging, erwies sich als ein leuchtender Punkt der Hoffnung und des sozialen Zusammenhalts.

Die Großzügigkeit der Menschen zeigte sich in beeindruckenden 5500 Euro an Spenden, die bislang von engagierten Bürgern zusammengetragen wurden. Dieses finanzielle Polster ermöglichte es, das Projekt auf solide Beine zu stellen und zu einem nachhaltigen Erfolg zu machen.

29 ehrenamtliche Helfer umsorgten Gäste im Jakobssaal

Ebenso bemerkenswert war der Andrang von Freiwilligen. So viele meldeten sich ehrenamtlich, dass jeder nur einmal pro Woche helfen konnte, um Platz für die anderen zu machen. 29 ehrenamtliche Helfer haben das Projekt unterstützt.

Natürlich sei der Erfolg von „Zu Tisch bei Jakob“ auch eine direkte Folge der großen Resonanz aus der Bevölkerung gewesen. Vom 8. Januar bis 1. März wurden hier 2460 Mahlzeiten ausgegeben.

Ramón Seliger, der Rektor der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, legte den Fokus auf die sozialen Bindungen, die durch „Zu Tisch bei Jakob“ entstanden sind: „Uns kam es ganz bewusst darauf an, Leute aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten zusammenzubringen, die sich sonst im Alltag eher selten begegnen und ins Gespräch kommen. Hier hatten sie die Möglichkeit dazu und diese auch genutzt. Die Menschen spürten, dass sie willkommen sind. Es beschämt keinen, hier zu essen. Es soll keine Armenküche sein.“

Für Pfarrer Hardy Rylke ist das Projekt auch deshalb so wichtig, weil es Leute ganz offenkundig aus der Einsamkeit holen kann. „Es gibt in Weimar unzählige Projekte, die genau dieses Ziel haben. Doch trotzdem kommen sie nicht immer an die Leute heran. Uns ist das bisher zum Glück gut gelungen. Mich freut es besonders, dass sich die Menschen, die sich hier kennenlernten, auch verabredeten, um gemeinsam wiederzukommen – vorzugsweise Frauen, aber auch allein lebende, ältere Männer, die man sonst eher schwieriger erreicht“, so Rylke.

Die Aktion „Zu Tisch bei Jakob“ fand nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr zum zweiten Mal statt. Montags bis freitags öffnete der Jakobssaal am Jakobskirchhof 9 in Weimar seine Türen, um den Menschen zwischen 11.30 und 14.30 Uhr ein warmes Mittagessen und Gesprächspartner in einer einladenden Atmosphäre anzubieten. Die frischen Mahlzeiten wurden täglich vom Diakonie Landgut Holzdorf und der Weimarer Klinik-Service-Gesellschaft zubereitet.

Mit einem Dankeschön-Abendessen für alle Helfer, gestaltet von den Auszubildenden der Klinik-Service-Gesellschaft des Sophien- und Hufeland-Klinikums Weimar, ging die Aktion „Zu Tisch bei Jakob“ am Freitagabend im Jakobssaal zu Ende. Ob sie in einem Jahr eine nochmalige Fortsetzung findet, steht noch nicht fest. Der Bedarf und der Wille sind vorhanden, allerdings müsse auch die finanzielle Basis vorhanden sein.