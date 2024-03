Bad Blankenburg. Das Multitalent hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck.

Roberto Burian

Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin – ein Multitalent, das auf vielen Bühnen begeistert. Musical, Kabarett, Theater, Chanson oder Fernsehen – alles ist ihres. Katrin Weber mag keine Schubladen und lässt sich auch nicht in welche pressen. In Bad Blankenburg hinterließ die gebürtige Plauenerin am Samstag mit ihrer Stimme und ihrer Verwandlungsfähigkeit, gepaart mit einem unverwechselbaren Humor und großer Darstellungskraft, einen nachhaltigen Eindruck.

Einmal mehr zeigte Katrin Weber, warum sie ständig vor ausverkauften Rängen spielt. „Solo“ hieß das Stück, bei dem sich Rainer Vothel als gleichwertiger Gegenspieler erwies. Er war nicht nur musikalische Begleitung und Stichwortgeber, sondern entwickelte sich in den witzigen Streitgesprächen zwischen Diva und verkanntem Klaviergenie zum kongenialen Partner. Weber stichelte mal fein pointiert, mal grob bissig. Ihren Bühnenpartner, der während der Show scheinbar unterfordert schon mal den Flügel putzte, bezeichnete sie als den besten Pianisten im Umkreis von sieben Metern.

Die versierte Entertainerin sparte mit ihrer losen Zunge nicht mit Verbalattacken auf ihren Kollegen. Dabei plauderte sie auch aus dem Nähkästchen, welche Gedanken ihr etwa beim Auftritt so durch den Kopf gehen. Die Bandbreite reichte von „Mir kneift der Slip“ bis „Habe ich eigentlich das Bügeleisen rausgezogen?“.

Die Besucher applaudierten, als sich das Energiebündel im langen Kleid zum Marilyn-Monroe-Song „I wanna be loved by you“ mithilfe einer Fußbank auf den Flügel schwang. Ein mutiger Mann aus der ersten Reihe folgte der Kabarettistin auf die Bühne und präsentierte mit ihr, begleitet von Lachsalven der Zuschauer, einen Showtanz. „Ach Egon Egon...“, schmetterte sie und kletterte, die angeheiterte Diva mimend, am Ende über ihr Publikum.

„Wortgewandt, witzig und wandlungsfähig plappert, parodiert und brilliert diese Frau“, fand nicht nur der Rottenbacher Thomas Wenzel. Und so konnte man sich die Sängerin auf einer Pariser Bühne vorstellen oder in einem weltbekannten Musical, aber auch frech und frivol mitten im normalen Leben.