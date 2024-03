Kreis Gotha. Museumslöwen erhalten Spendenscheck. Neues Feierabendticket für den Tierpark Gotha. Vortrag zu Goethes Liebschaften in Gotha. Stadtrat Ohrdruf stimmt gegen Windräder im Wald.

Gothaer Museumslöwen erhalten Spendenscheck

Einmal im Jahr entscheiden die Mitglieder der Gothaer SPD über ein mittlerweile schon traditionelles Projekt und sammeln zu ihren Mitgliederversammlungen Spenden für einen Gothaer Verein, der im ehrenamtlichen Bereich tätig ist und in seinen speziellen Vorhaben auf diese Weise eine kleine Unterstützung erfahren soll.

Im vergangenen Jahr fiel nach Vorstandsbeschluss die Wahl auf den Museumslöwen e.V., der mit der sogenannten Kinder-Uni ein sehr erfolgreiches Projekt in Gotha umsetzt. An Samstagvormittagen können neugierige Gäste zwischen acht und zehn Jahren in spannenden Vorträgen viel erfahren über die Orientierungskunst der Wüstenameisen bis hin zur künstlichen Intelligenz und ihrer Möglichkeiten. Die Themen werden von renommierten Wissenschaftlern etwa vom Max-Planck-Institut vorgestellt, Eltern und Großeltern sind übrigens zu den Vorlesungen nicht zugelassen.

„Wir finden diese Idee nach wie vor toll und haben ein Jahr lang für die Museumslöwen gesammelt“, so Matthias Hey, Vorsitzender der Gothaer SPD, als er an die stellvertretende Vorsitzende der Museumslöwen, Sabine Jeschke, einen Scheck über 1100 Euro als Unterstützung dieses Projekts übergab.

red

Feierabendticket für den Gothaer Tierpark

Im Tierpark Gotha gibt es jetzt ein neues Feierabendticket. Ab sofort gewährt das Feierabendticket den Zugang zur tierischen Erlebniswelt am Kleinen Seeberg zu einem reduzierten Preis von fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Das Ticket kann täglich anderthalb Stunden vor Schließung erworben werden.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die vorabendliche Atmosphäre des Parks zu genießen. Ob allein, mit der Familie oder Freunden, das Feierabendticket verspricht unvergessliche Tierbegegnungen. Vor allem die nachtaktiven Tiere, wie die Ginsterkatze, die Eulen oder die Biber, werden in den Feierabendstunden agiler und ermöglichen Einblicke, die sonst verborgen bleiben.

Die neue Initiative des Tierparks unterstreicht das Bestreben, auch Berufstätigen und Kurzentschlossenen eine willkommene Ergänzung zu den bereits bestehenden Angeboten zu bieten. Passend zum baldigen Beginn der Sommerzeit und den damit einhergehenden längeren Öffnungszeiten freut sich der Tierpark Gotha darauf, Besucher aller Altersgruppen am Spätnachmittag willkommen zu heißen.

red

Vortrag der Goethegesellschaft in Gotha

Über Goethes Liebesleben wurde viel geschrieben. Es ist bekannt, dass der Dichter zahlreiche Frauenbekanntschaften hatte, wie Käthchen Schönkopf, Friederike Brion, Charlotte Buff, Lili Schönemann, Charlotte von Stein, Christiane Vulpius, Minna Herzlieb, Marianne von Willemer, Silvie von Ziegesar, Ulrike von Levetzow und andere. Die Liebe war für Goethe eine Quelle der Inspiration. Sie war die große Triebkraft seiner Dichtungen.

Zum Dichterfürsten und seinen Gespielinnen, zur Dichtung selbst und vielem mehr referiert der Weimarer Diplom-Ethnograph Dr. Egon Freitag in der Volkshochschule in Gotha. Die nächste Veranstaltung der Goethe-Gesellschaft Gotha findet am Dienstag, dem 19. März 2024 um 19 Uhr im Raum 1.21 der Volkshochschule, in der Waltershäuser Straße 136, statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

red

Stadt Ohrdruf gegen Windvorranggebiete im Wald

In der zurückliegenden Stadtratssitzung kam erstmals die Frage zu geplanten Windvorranggebieten im Wald in der Region Ohrdruf auf und wurde umfassend diskutiert. In der letzten Hauptausschusssitzung ist man sich fraktionsübergreifend schnell einig geworden, dass sich der Stadtrat von Ohrdruf gegen die geplanten Windvorranggebiete, die im Wald Richtung Wegscheide bei Crawinkel und Frankenhain und im Wald bei Georgenthal geplant sind, aussprechen wird.

„Wir haben mit dem Borkenkäfer bereits eine Katastrophe in unseren Wäldern, die das Bild unserer Landschaft auf Jahrzehnte verändert. Wir wollen unserem heimischen Wald nicht noch weitere Belastungen und schwerwiegende Eingriffe zumuten“, so Bürgermeister Stefan Schambach .

Der Bürgermeister monierte, dass bestehende Schutzgebietseinstufungen für die betroffenen Wälder beim jetzigen Entwurf für den Sachlichen Teilplan „Windenergie“ Mittelthüringen unbeachtet geblieben sind. So befinden sich die besagten – in der Region Ohrdruf/Georgenthal vorgesehenen – Vorranggebiete für den Windkraftausbau im Landschaftsschutzgebiet Thüringer Wald und auch im Naturpark Thüringer Wald. „Es ist nicht richtig, dass die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen hier die Tür für den Windkraftausbau in sensiblen und schützenswerten Gebieten öffnet. Andere Planungsgemeinschaften in Thüringen haben das anders eingeschätzt. Eine Korrektur ist notwendig“, so Schambach abschließend.

red