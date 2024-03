Rudolstadt. Am 17. März ist St. Patrick’s Day und die Iren dieser Welt (und alle, die sich irisch fühlen) feiern in Grün, so auch in Rudolstadt.

Roberto Burian

Und da sage noch einer, grüne Männchen und Weibchen gäbe es nur im Weltraum. Am 17. März ist St. Patrick’s Day und die Iren dieser Welt (und alle, die sich irisch fühlen) feiern in Grün, so auch in Rudolstadt. Die Bühne im Festzelt auf dem Marktplatz war in grünes Licht getaucht; mit Guinness stießen die Zuhörer an – typisch irisch eben.

Nachdem Frank Saucian von der Band Bull, Bock & Bear aus Letterkenny mit seiner Gitarre den Abend eröffnete, standen eine halbe Stunde später auch John Nelson und Marty Doherty, mit ihren Instrumenten bewaffnet auf der Bühne. Die Liebe und Verwurzelung zu Irland war ihnen anzumerken. Die Musiker brachten mit ihrem Irish Folk gute Laune nach Rudolstadt und gaben sich sehr publikumsnah. Zwischen den Songs holten sie sich sogar mal ein Guinness nach.

Die Besucher aus Sachsen lobten die Atmosphäre im Rudolstädter Festzelt zum St. Patrick´s Weekend und verrieten, dass sie ebenfalls Musik machen. © Roberto Burian | Roberto Burian

Die gute Stimmung kam an, das Publikum klatschte begeistert mit und wurde in die Welt der traditionellen irischen Musik entführt. Dazu ist keine aufwendige Bühnenshow nötig. Eine gemütliche Atmosphäre, etwas grünes Licht und Guinness reichen vollkommen aus. Das Kleeblatt und der grüne Hut sind die typischen Symbole für den St. Patrick’s Day.

Zwei Familien aus Sachsen lobten die Atmosphäre und verrieten, dass sie ebenfalls Musik machen. „Ich mag die irische Musik und spiele selbst ein paar der Songs mit meiner Gitarre“, sagte Wolle aus Leipzig.

Sich wegträumen ins Land von Burgen, Schlössern und Whisky

Die Zahl der Besucher hatte sich während der 60 Minuten locker verfünffacht. Es herrschte ein geordnetes Durcheinander, ähnlich einem Ameisenhaufen mit zwei Ameisenstraßen: Die eine führt in das Zelt zur Bühne oder zum Zapfhahn, die andere hinaus in das stimmungsvolle Treiben.

Ein bunter Haufen hatte auch das Pub erobert. Egal ob Ire oder nicht, hier wurde gemeinsam gefeiert, gesungen, gelacht und getrunken. Pure Lebenslust und mitreißende irische Livemusik – all das erwartete das Publikum. Und wer Lust hatte, konnte nebenbei noch das Duell der Rugby-Nationen Irland gegen Schottland verfolgen.

Der gebürtige Ire Karol Kerrane, der sich in den vergangenen Monaten um das Letterkenny Irish Pub in Rudolstadt kümmerte und als einer der Initiatoren und Organisatoren des irischen Wochenendes gilt, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf. „Es hat alles gepasst, wir hatten Glück mit dem Wetter und die Gäste – vom Touristen über die Künstler bis hin zu den Politikern – haben sich alle sehr lobend geäußert“, sagte Kerrane.

Frank Saucian von der Band Bull, Bock & Bear aus Letterkenny. © Roberto Burian | Roberto Burian

Rudolstadt begrüßte in diesem Jahr wieder eine Delegation mit 16 Gästen aus der Partnerstadt Letterkenny, die es sich nicht nehmen ließ, gemeinsam mit ihren deutschen Freunden zu feiern. Dabei standen unter anderen ein Ausflug nach Lauscha mit Besuch des Glaszentrums, ein Besuch auf Schloss Heidecksburg und eine Sonderführung in den Saalfelder Feengrotten im Terminkalender. „Viele Menschen aus unserer Region haben das St. Patrick’s Weekend gemeinsam mit unseren Gästen aus Letterkenny gefeiert“, so Veranstaltungsreferent Frank Grünert, der das Gästeprogramm für die irische Delegation organisiert hatte.

Aus dem Herzen der Schillerstadt zogen kurz vor Mitternacht die Jugendlichen und alle, deren Herz grün schlägt, zur Afterparty im Vogue 2.0, der Bar im Cineplex Rudolstadt. Hier brachten die Dienstleister an den Plattentellern auf zwei Tanzflächen die Ohren zum Klingen und die Beine zum Schwingen. So träumte sich mancher Besucher aus der Region für Augenblicke in das Land von Burgen, Schlössern und Whisky.