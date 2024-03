Saalfeld. In den zurückliegenden Jahren wurde in Saalfeld viel gebaut. Die Liste der Projekte ist beeindruckend.

Die Einweihung der Grabaer Straße und der Straße Am Watzenbach nehme ich einmal zum Anlass, auf das zu schauen, was in den letzten Jahren in Saalfeld alles neu gebaut oder erneuert wurde. Das ist eine beeindruckende Liste, die sich im Vergleich zu anderen Kommunen auch außerhalb von Thüringen sehen lassen kann.

Freilich sind noch lange nicht alle Infrastruktur-Probleme gelöst. Die Erneuerung der Knochstraße, des Boulevards Blankenburger Straße und des Klubhauses bleiben bestehende Großaufgaben.

Doch siehe: Drei Brücken über die Saale neu errichtet. Saalfelds Schollschule saniert. Die Rudolstädter Straße ausgebaut inklusive des Neubaus von vier Kreisverkehren. Die Köditzgasse inklusive Gänsebrunnen eingeweiht. Das Wohngebiet „Graba II“ in Angriff genommen. Den Prinzessinnengarten gestaltet. Die Villa Bergfried baulich gesichert …

Die Liste ließe sich fortführen. Das alles ist keine Kleinigkeit und bedarf eines enormen planerischen Aufwands. Die Leute im Rathaus, so sehe ich das, machen einen guten Job.