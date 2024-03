Paulinzella/Rottenbach/Bad Blankenburg. In Paulinzella werden 550 Weißtannen durch das Forstamt und mit Unterstützung des Kindergartens Rottenbach und der Regelschule Bad Blankenburg gepflanzt.

Die Natur ist für Kinder immer ein sehr wichtiger Ort, der sie in ihrer Entwicklung enorm unterstützt. Wenn sie in der Natur unterwegs sind, bekommen sie nicht nur frische Luft und Bewegung, sondern lernen ganz nebenbei viele Dinge durch Beobachten, Wahrnehmen und Erfahren. Das macht die Natur und insbesondere den Wald mit seinen zahllosen Tier- und Pflanzenarten zu einem wahren Schatz.

Trockenheit, Stürme und in der Folge Schädlinge wie der Borkenkäfer haben den Wäldern in vielen Regionen in den letzten Jahren stark zugesetzt. Die Schäden sind auch für die Waldbesucher deutlich sichtbar und viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Wie können wir dem Wald jetzt helfen?

In Paulinzella werden 550 Weißtannen durch das Forstamt und mit Unterstützung des Kindergartens Rottenbach und der Regelschule Bad Blankenburg gepflanzt. Zu Beginn erklärte Matthias Schwimmer vom Forstamt den Ablauf. © Roberto Burian | Roberto Burian

Mit einer Baumpflanzaktion am Internationalen Tag des Waldes wollten kleine und große Hände ein Zeichen der Hoffnung setzen und ein starkes Signal für einen nachhaltigen Umgang mit unseren wertvollen Waldressourcen aussenden. Regelschüler aus Bad Blankenburg, der Kindergarten aus Rottenbach, Landrat Marco Wolfram (SPD) sowie einige Freunde des Waldes pflanzten gemeinsam 550 Weißtannen. Im Kiefernwald auf der Borkenkäferschadfläche des Reviers Kienberg legten die Helfer Hand an, um den Wald fit für die Zukunft zu machen.

Den heimischen Wald erhalten

Die Verantwortlichen vom Forstamt hatten die Waldfläche auserkoren, die neu bepflanzt werden sollte. Auf drei abgesteckten Flächen eingezäunt mit sogenannten Hordengattern aus Holzelementen, welche zusammengesetzt einen Schutzzaun bilden, sollen die klimaresistenten Bäume wachsen, die auf die klimatischen Bedingungen und Bodenverhältnisse des Waldes angepasst sind. Der Weißtannensamen wurde vor drei Jahren in Paulinzella geerntet. Nach Aufbereitung und Anzucht in der Baumschule in Breitenworbis kommen die kleinen Pflänzchen mit Wurzelballen nun wieder zurück.

„Bei den konzertierten Baumpflanzaktionen geht es nicht darum, einen neuen Pflanzrekord aufzustellen. Vielmehr sollen die Kinder mit den Pädagogen und den Helfern vor ihrer Haustür Bäume pflanzen und so zur Erhaltung des heimischen Waldes beitragen. Kinder bekommen hier neben dem praktischen Pflanzen ganz viel zu den Themen Nachhaltigkeit und Wald, Umwelt und Ökosystem mit und was diese Elemente für uns Menschen bedeuten“, sagt Matthias Schwimmer vom Thüringer Forstamt Saalfeld-Rudolstadt.

Matthias Wagner, Revierförster im Revier Kienberg, kümmert sich mit Hund Emil und den Regelschülern Timi und Lukas sowie Azubi Marvin um die Wildschutzzäune vor Ort. © Roberto Burian | Roberto Burian

Warum Bäume so wichtig für uns sind, davon bekamen die Kinder schon eine Idee im Laufe des Vormittags – entsprechend hoch war die Motivation beim Pflanzen. „Gleichzeitig gibt es für Kinder im Wald immer etwas Spannendes zu entdecken. Diese Mischung macht den Wald zum perfekten Ziel in der Natur als Erholungsraum“, sagt Matthias Wagner, Revierförster im Revier Kienberg. „Um den Bäumchen in den ersten Jahren Schutz zu bieten, stehen sie hinter einem Wildschutzzaun. Dieser verhindert Verbiss durch Reh- und Rotwild und „sorgt dafür, dass zusätzlich weitere Waldbäume sich selbst ansamen“, erklärt der Experte.

„Ich bin hier, weil ich Bäume pflanzen und der Natur helfen will“, sagt Karl (6). Unterstützung bekamen vor allem die jüngeren Kinder von erfahrenen Forstpaten. Denn die gepflanzten Bäume sollen selbst die jungen Kinder überdauern und mit einem veränderten Klima der Zukunft zurechtkommen. Für viele der Kinder war es eine sonderbare Vorstellung, dass die Bäume, die sie jetzt pflanzten, erst von ihren Urenkeln nach mehr als 100 Jahren geerntet werden können.