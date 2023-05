Kein Veto-Recht für Anwohner

Erfurt. Noch immer sorgt das Thema Straßenausbaugebühren für viel Ärger in Thüringen – und für hohe Rechnungen.

Erschließungs- oder Ausgleichsbeiträge – immer noch werden Anlieger zur Kasse gebeten, obwohl Straßenausbaubeiträge in Thüringen eigentlich abgeschafft wurden. Aber was unterscheidet einen Ausbau von einer Erschließung? Was tun, wenn ein Beitragsbescheid ins Haus flattert? Was ist aus dem geplanten Härtefallfonds geworden? Ihre Fragen zum Straßenbau vor der Haustür beantworteten Lothar Blaschke, Frank Kuschel und Rechtsanwalt Axel Schneider vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) bei unserem Telefonforum.

Vor Jahrzehnten haben wir alle gebaut, jetzt sind wir fast alle Rentner mit kleinen Einkommen. Wir haben Angst, dass die Gemeinde unsere Schotterstraße im Zuge einer Erschließungsmaßnahme asphaltiert, was eigentlich nicht notwendig ist. Die Kosten kann keiner von uns tragen. Darf die Gemeinde das so einfach bestimmen?

Die Bürger sind zwar zu beteiligen, ein Vetorecht haben die Anlieger in der Regel jedoch nicht. Es reicht also, wenn die gewählten Gemeindevertreter einen entsprechenden Beschluss fassen. Es gibt aber in einigen Gemeinden schon sehr bürgerfreundliche Lösungen. So wurde im brandenburgischen Bernau per Satzung festgelegt, dass ein Straßenbau in der geplanten Form nur durchgeführt wird, wenn die Mehrheit der Grundstückseigentümer dem zustimmt. Zudem muss die Straße grundsätzlich unter strenger Beachtung wirtschaftlicher Kriterien gebaut werden. Ist das nachweisbar nicht der Fall, hätten Sie eine Chance, gegen die Beitragsveranlagung vorzugehen.

Ich habe ein mit einem Wohnhaus bebautes Grundstück. Daran schließt sich ein weiteres Grundstück an, das ich nur landwirtschaftlich nutze und nicht bebaubar ist, weil dieses Grundstück keinen eigenen Zugang zur Straße hat. Jetzt soll ich auch für dieses Grundstück noch Straßenausbaubeiträge zahlen, weil ich auf dem Grundstück ein Wohnhaus bauen könnte. Ist das richtig?

Ein sogenanntes hinterliegendes Grundstück kann auch beitragspflichtig sein und zwar dann, wenn es im gleichen Eigentum wie das Anliegergrundstück ist. In dem Fall werden beide Grundstücke als wirtschaftliche Einheit angesehen, also wie ein Grundstück behandelt. Kann das hinterliegende Grundstück nicht baulich genutzt werden, muss es als landwirtschaftliche Fläche mit einem geringeren Nutzungsfaktor in die Berechnung eingehen.

Wir haben ein Grundstück im Außenbereich, das nicht an die zentrale Kläranlage angeschlossen werden kann. Wir mussten eine eigene vollbiologische Grundstückskläranlage errichten. Trotzdem erhebt der zuständige Zweckverband einen Abwasserbeitrag in Höhe von fast 5000 Euro. Ist das korrekt?

Auch wenn das Grundstück nicht an das zentrale Klärwerk direkt über einen Kanal angeschlossen ist, kann der Zweckverband einen einmaligen Abwasserbeitrag erheben. Der Klärschlamm aus der Grundstückskläranlage wird vom Zweckverband abgeholt und in der zentralen Kläranlage behandelt. Dieses Modell wird als „rollender Kanal“ bezeichnet und begründet die Beitragspflicht. Da bei Außenbereichsgrundstücken keine neue Bebauung genehmigt wird, darf der Abwasserbeitrag nur auf den baulich genutzten Grundstücksanteil berechnet werden. Hier haben die Zweckverbände unterschiedliche Berechnungsmodelle, die in der jeweiligen Abwasserbeitragssatzung geregelt sind.

1950 haben meine Eltern am Ortsende genehmigt ein Haus gebaut. Die Zufahrtsstraße auf den letzten 150 Metern war und ist bis heute nur geschottert. Nun hat die Stadt mitgeteilt, dass bei einem grundhaften Ausbau dieser Straße Erschließungsbeiträge fällig werden, die nicht unter die gesetzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge fallen. Ist dem so?

Da die Straße seit 1950 öffentlich gewidmet war, sonst hätte dort kein Haus gebaut werden dürfen, darf die Gemeinde bei einem späteren grundhaften Ausbau keine Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch erheben. Die Gemeinde kann nur Straßenausbaubeiträge erheben. Da diese für Ausbaumaßnahmen ab 1. Januar 2019 nicht mehr auf die Anlieger umgelegt werden dürfen, erhält die Gemeinde hierfür eine Erstattung vom Land bis zu einer Höhe von 75 Prozent. In Paragraf 242 Abs. 9 Baugesetzbuch sind jedoch Ausnahmetatbestände und Kriterien für die Abgrenzung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge enthalten. Hatte beispielsweise die Gemeinde bereits 1990 konkrete Ausbaupläne für die Straße, sind Erschließungsbeiträge noch möglich. Doch kaum eine Gemeinde in Thüringen kann solche Pläne nachweisen. Entscheidend ist auch immer, wie bis 1990 der ortsübliche Zustand der Straßen war. Im vorliegenden Fall dürfte es der Gemeinde sehr schwerfallen, die Erhebung von Erschließungsbeiträgen zu begründen.

Obwohl die Straßenausbaubeiträge gesetzlich abgeschafft wurden, sollen jetzt für den Straßenausbau Ausgleichsbeträge gezahlt werden. Dabei soll ich auch für ein Wiesengrundstück im Ort bezahlen, obwohl hier eine Bebauung wegen städtebaulicher Vorgaben gar nicht möglich ist. Handelt hier die Gemeinde rechtlich korrekt?

Ihre Kommune hat ein städtebauliches Sanierungsgebiet ausgewiesen. In solchen Gebieten durften keine Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Nach Abschluss der Sanierung werden jedoch auf Grundlage des bundesrechtlichen Baugesetzbuches Ausgleichsbeträge erhoben. Diese fallen nicht unter die Straßenausbaubeiträge, die landesrechtlich geregelt sind. Mit den Ausgleichsbeiträgen wird der Wertanstieg bei den Bodenrichtwerten, der durch die Sanierung der öffentlichen Verkehrsanlagen entsteht, zu 90 Prozent den Grundstückseigentümern berechnet. Begründet wird dies damit, dass nur durch die gemeindlichen Investitionen in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen sich der Bodenrichtwert erhöht hat. Eigene Investitionen der Eigentümer an den Gebäuden bleiben dabei außen vor.

Bei nicht bebauten Grundstücken muss geprüft werden, ob eine Bebauung möglich ist. Ist sie möglich, muss auch für dieses Grundstück der Ausgleichsbeitrag gezahlt werden. Liegt keine Bebauungsmöglichkeit vor, entfällt der Ausgleichsbeitrag. Durch eine Bauvoranfrage beim Bauordnungsamt des Landratsamtes kann ermittelt werden, ob das Grundstück bebaubar ist. Möglich ist auch, wenn das Grundstück bebaubar sein sollte, bei der Gemeinde den Beitrag bis zum Zeitpunkt der Bebauung stunden zu lassen. Hier entscheidet jedoch ausschließlich die Gemeinde im Einzelfall.