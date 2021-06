Kind in Bad Frankenhausen von Auto erfasst

Bad Frankenhausen. Der Sechsjährige prallte gegen die Motorhaube und musste ins Krankenhaus.

Ein 6-jähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Bad Frankenhausen leicht verletzt. Er wollte laut Polizei gegen 17.50 Uhr in der August-Zierfuß-Straße von einem Grundstück auf die Straße fahren.

Dabei stieß er mit einem herannahenden VW Golf zusammen. Er prallte mit dem Kopf auf die Motorhaube und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das konnte der Junge noch am Abend wieder verlassen. Die 31-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

