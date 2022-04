Vereinsleben in Thüringen: Wir suchen die besten Projektideen

Erfurt. Die Vereine des Thüringer Landessportbundes kehren wieder zur Normalität zurück. Wir suchen die schönsten Projekte zur Stärkung des Vereinslebens und unterstützen diese mit 15.000 Euro.

Aikido und Fußball, Cricket und Schwimmen, Boxen und Golf, Luft- und Motorsport, Taekwondo, Jiu-Jitsu und Billard, Leichtathletik und Fechten – unter dem Dach des Landessportbundes sind derzeit etwa 350.000 Thüringer in rund 3300 Vereinen organisiert.

Mit knapp 100.000 Mitgliedern in über 1000 Vereinen ist erwartungsgemäß der Fußball die beliebteste Sportart, gefolgt vom Turnen und der Gymnastik, dem Behinderten- und dem Schießsport. Für nahezu jede Sportart gibt es in Thüringen Vereine – auch für Baseball (3), Wasserski (2) und Schlittenhundesport (1). Die drei größten Sportvereine im LSB kommen aus Jena: der FC Carl Zeiss, der Universitätssportverein und der Alpenverein. Dessen lokalen Sektionen in Erfurt und Weimar liegen auf den folgenden Plätzen.

Die Vereinsmitglieder sind der wichtigste Baustein im Thüringer Sportsystem, versichert Thomas Zirkel, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes. „Das beginnt mit der sportlichen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen durch engagierte Übungsleiter und Trainer, im Verein groß werden, Freunde finden und dadurch auch soziale Kompetenzen erlernen, die ihnen im weiteren Leben zugute kommen und ihnen helfen, auch schwierige Zeiten zu überstehen.“

Gesellschaftlicher Beitrag der Vereine geht weit über den Sport hinaus

Natürliche gehe es beim Sport in erster Linie um Pokale und Medaillen, Erfolge und Misserfolge, Freude und Emotionen, aber was die Vereine mit ihren ehrenamtlichen Helfern leisten würden, gehe weit über die sportlichen Aspekte hinaus, so Zirkel. „Vieles davon hat mit Jugend- und auch mit Sozialarbeit zu tun. Uns liegt am Herzen, dass auch dieser Wert, der im Ehrenamt geleistet wird, gesellschaftliche Anerkennung findet.“

Auch im Bereich der Integration leiste der Vereinssport einen großen Beitrag, sei es für sozial benachteiligte Familien, für Menschen mit Behinderung oder für Flüchtlinge – „Sport kennt keinerlei Grenzen, braucht auch keine Sprache“. Ob Fußball oder Ausdauerlauf, Tischtennis oder Kegeln, man habe sofort eine gemeinsame Basis, könne gemeinsam trainieren. „Alles andere kommt ganz automatisch.“

Gerade in der jetzigen Zeit werde das wieder deutlich, weiß Thomas Zirkel: „Viele Vereine sammeln mit unterschiedlichen Aktionen Spenden oder machen den Flüchtlingen aus der Ukraine unterschiedlichste Angebote, um sich über den Sport zu integrieren, Fuß zu fassen, ein Stück Normalität zu erfahren, eine vorübergehende oder gar neue Heimat zu finden.“

Ohne die vielen Vereine würde es den Thüringer Sport in all seinen Facetten gar nicht geben, ist sich der LSB-Hauptgeschäftsführer sicher. Was dort im Ehrenamt geleistet werde, sei ansonsten gar nicht oder nur mit viel Geld zu erreichen.

Begegnung und Bewegung gehören in einem Sportverein zusammen

Die im Verhältnis zur Bevölkerung meisten Vereinssportler gibt es in Suhl, Jena sowie dem Eichsfeld, nur etwa halb so viele trainieren in Sonneberg, dem Unstrut-Hainich- und dem Saale-Holzland-Kreis.

Zwar nehme der Anteil der Einzelsportler stetig zu, was auch dem Umbruch der Gesellschaft in Sachen Flexibilität und Individualität geschuldet sei, aber dadurch gehe ein großes Stück der Vereinsseele verloren, befürchtet Zirkel. „Denn ein Sportverein definiert sich nicht nur über den Sport, sondern steht auch für das Miteinander – Begegnung und Bewegung gehören in einem Sportverein zusammen.“

Doch Corona machte durch diese Rechnung einen dicken Strich – die Pandemie mit all ihren Kontaktbeschränkungen ging auch am Vereinssport nicht spurlos vorüber und konnte den Rückgang der Mitgliederzahlen erst recht nicht aufhalten: seit fünf Jahren sinkt die Zahl langsam, aber stetig. Immerhin ist der Verlust von knapp 2200 Mitgliedschaften im Vergleich zum Vorjahr wesentlich niedriger ausgefallen, als im ersten Jahr der Corona-Pandemie, in dem der Thüringer Sport 15.268 Mitglieder verloren hatte, so die Bilanz des LSB. Daneben hat sich auch die Zahl der Thüringer Sportvereine um 56 verringert. „Das liegt an Auflösungen und Austritten, insbesondere durch die Auswirkungen der Pandemie“, erklärt der LSB-Chef. Viele ältere Helfer und Trainer hätten nach der Zwangspause ganz aufgehört.

Das hat schnell große Folgen, denn der Landessportbund Thüringen ist geprägt von Klein- und Kleinstvereinen: Rund 70 Prozent der Vereine betreuen weniger als 100 Mitglieder – ein Weggang kann einen Dominoeffekt auslösen.

Aber der Trend ist nicht generell rückläufig -- und das gibt auch Thomas Zirkel die Hoffnung zurück: Das größte Plus an Mitgliedern gibt es im Bergsport und Klettern in den Sektionen des Deutschen Alpenvereins. Aber auch im Basket- und Volleyball, beim Skisport sowie im Reit- und Fahrsport wurden wieder Zuwächse registriert.

Wir suchen die schönsten Projekte zur Stärkung des Vereinslebens

Umgestalteter Sportplatz, sanierte Anlagen, originelle Trainingsgeräte, neue Tribüne – unter dem Motto „Stark für Deinen Verein“ suchen wir gemeinsam mit dem Landessportbund Thüringen die 10 besten Projekte aus dem Thüringer Vereinsleben.

Ob großer oder kleiner Verein, viele oder wenige Mitglieder, beliebte oder außergewöhnliche Sportart – jeder Verein kann sich mit einem geplanten oder realisierten Projekt, der seinen Beitrag zum Vereinswohl leistet, bewerben. Einzige Bedingung: Der Verein muss im Handelsregister als eingetragener Verein gelistet und Mitglied im LSB Thüringen sein.

Ab dem 26. April und bis zum 23. Mai 2022 können sich Thüringer Vereine für die Aktion anmelden, ab 26. Mai 2022 stehen alle Projekte zur Wahl. Die fünf Vereine mit den meisten Stimmen werden wie folgt prämiert:







1. Platz: 3.500 Euro

2. Platz: 2.500 Euro

3. Platz: 2.000 Euro

4. Platz: 1.000 Euro

5. Platz: 1.000 Euro



Außerdem zeichnet eine Jury fünf weitere spannende Projekte mit jeweils 1000 Euro aus.

Ausgewählte Vereine werden zudem vom Funke-Tour-Mobil besucht. Das Infomobil bietet die ideale Bühne, um mit Redakteuren über den jeweiligen Verein und das dazugehörige Projekt zu sprechen.

Außerdem hat man die Chance auf einen prall gefüllten Turnbeutel mit tollen Überraschungen. Vorbeikommen lohnt sich also, die Termine werden rechtzeitig auf der Aktionsseite bekannt gegeben. Bei einem Schätzspiel gibt es mit etwas Glück und Erfahrung zudem tolle Preise zu gewinnen.

