Ansgar Haags letzte Spielzeit in Meiningen

Prekär – wie überall – erscheint die Lage am Meininger Staatstheater. Der Spiel- und Probenbetrieb wurde bis 19. April eingestellt und infolgedessen die Produktion des „Camille-Claudel-Komplex“ abgesagt sowie „Der fliegende Holländer“ auf unbestimmte Zeit verschoben. Intendant Ansgar Haag macht sich Sorgen, mag aber die aktuelle Lage nicht kommentieren. Gleichwohl hat er mit der gewohnten Sorgfalt das Programm der Spielzeit 2020/21 geplant. Es wird seine letzte als Intendant.

Seit 2005 leitet der 64-jährige Schwabe die südthüringische Traditionsbühne, musste zwischenzeitlich das Landestheater Eisenach als vermeintlichen Fusionskandidaten parallel mitübernehmen und hat so manche Stürme und schwere Gezeiten durchlitten. Da gilt es als legitimer Brauch, dass so einer, einer der erfahrensten Theater-Chefs Thüringens, sich langgehegte Programmwünsche am Ende erfüllen darf. Zwei Inszenierungen hat Haag sich ausgesucht: „Maria Stuart“ im Schauspiel und Thomas Adès „The Tempest“ in der Oper.

Für das Schillersche Drama hat er die Spielfassung in eineinhalbjähriger Arbeit selber erstellt, also die vornehmste Aufgabe der Dramaturgie gleich mitübernommen. Das Stück handele von einer schweren politischen Krise, analysiert Haag, und Schiller habe natürlich provoziert, indem er einem protestantischen Weimarer Publikum die Katholikin Maria ins positive Licht gerückt habe. „Dieses Gegen-den-Zeitgeist-Denken gefällt mir an dem Stück sehr“, gesteht Haag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Thomas Adès, geboren 1971, einer der gefragtesten angelsächsischen Gegenwartskomponisten, pflegt mit seinem auf Shakespeares „Der Sturm“ basierten Musikdrama das etablierte Genre der Literaturoper. „Seit der New Yorker Uraufführung ist das Stück ein Riesenerfolg“, sagt Haag – und will sich in dieser Hinsicht gern einreihen. Mit Jules Massenets „Werther“ (nach Goethe) hat er eine weitere Literaturoper im Programm, Johann Strauß’ „Nacht in Venedig“ bietet Unterhaltung für Genusssüchtige, und Beethovens „Leonore“, als „Fidelio“-Frühfassung anno 1806, sowie Richard Strauss’ „Arabella“ eröffnen beziehungsweise schließen die neue Saison. Auch da weiß Haag um die Traditionen: Beethoven ist im Jahr seines 250. Geburtstages unverzichtbar, und Strauss, der als junger Mann für recht kurze Zeit seine erste Kapellmeisterstelle in Meiningen antrat, bevor Weimar ihn abspenstig machte, gehört quasi zum Inventar. Bei Anthony Pilavachi als Regisseur befindet sich seine keineswegs einfache Konversationsoper gewiss in guten Händen.

Mehr Übernahmen vom Landestheater Eisenach

Im Sprechtheater eröffnet eine Inszenierung des Schauspieldirektors Tobias Rott von Bert Brechts „Dreigroschenoper“ den Reigen im großen Haus, den Franz Molnars wundervolles, sozialkritisches Volkstheaterstück „Liliom“ beschließt. Dazwischen dräut Unterhaltsames: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ für die jüngsten Besucher und Tilmann von Blombergs Wechseljahre-Revue „Heiße Zeiten“ für die etwas älteren. In den Kammerspielen bringt man moderne, teils vergessene Klassiker auf die Bühne wie Thornton Wilders „Wir sind noch einmal davongekommen“, Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ oder Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“. Für Catherine Légers „Babysitterin“ arbeitet man bei Bühne und Kostümen mit der Dresdner Hochschule zusammen, „Im Herzen der Gewalt“ adaptiert den Gegenwartsroman des Franzosen Édouard Louis fürs Theater.

Wert legt Ansgar Haag darauf, dass er die Zusammenarbeit mit den Eisenacher Kollegen weiter intensiviert. Aus der Wartburgstadt kommen neben drei Jugendtheater-Produktionen gleich drei Tanztheater-Stücke nach Meiningen: „Die Geschöpfe des Prometheus“ tanzen nach Beethovens Bühnenmusik, „Die vier Jahreszeiten“ feiern Vivaldi, und ein Kammerspiel-Abend gewährt Entfaltungsräume für „Junge Choreografen“.

Spätestens dann dürfte das treue Publikum über aktuell viralbedingte Vorstellungsausfälle getröstet sein. Auch Haag selbst zählt sich, wie er beiläufig gesteht, unter die Opfer. Denn eigentlich hätte er nächsten Monat sein Südamerika-Debüt als Regisseur geben sollen, mit Puccinis „Gianni Schicchi“ in Sao Paulo. Aber vielleicht gibt es dafür noch eine zweite Chance . . .

