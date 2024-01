Erfurt. Emma Braslavsky aus Erfurt hat mit „Erdling“ einen außerirdischen Roman über das Weltall der Deutschen geschrieben.

Einmal sitzt Sahra Wagenknecht „auf einem geflügelten Venuswesen zwischen Abertausenden von Ameisenmenschen.“ Da befinden wir uns gerade auf der Venus, wie sie Ludwig Anton 1922 in „Brücken über den Weltenraum“ beschrieb, seinem „Roman deutscher Zukunft“. Später hockt sie dann am Rand eines flachen Mondkraters und schreibt „konzentriert in ein Notizbuch.“ Es handelt sich um den Mond aus der pseudowissenschaftlichen Welteislehre des Ingenieurs Hanns Hörbiger von 1912. Bei den Marsmenschen alias Martiern indes ist Wagenknecht noch nicht eingetroffen, als zunächst „irgendwo hinter Tüttleben, ganz kurz vor Gotha“ plötzlich eine lange Mauer steht, in der sich dann ein Tor auftut, durch das wir gleichsam „Auf zwei Planeten“ von Kurd Laßwitz geraten, den 1897 in Weimar erschienenen Roman. Durchaus möglich allerdings, erfahren wir hier von den Martiern, dass sie Wagenknecht „abholen gekonnt haben werden.“