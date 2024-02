Gera. Jury in Gera wählt nun zweistufig die Preisträger

Der Eb-Dietzsch-Kunstpreis für Malerei erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Im Bewerbungszeitraum vom 30. September 2023 bis zum 31. Januar 2024 gingen beim Eberhard-Dietzsch-Kunstfreunde e.V. 129 Einsendungen ein und damit ebenso viele wie im vorangegangenen Wettbewerb.

Erstmals waren auch Künstlerinnen und Künstler aus Österreich und der Schweiz eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Neun nutzten bereits diese Chancen. Ansonsten kamen die meisten Bewerbungen aus Berlin (20), Düsseldorf (15) und Leipzig (11). Aus Thüringen beteiligten sich vier junge Künstler, und sogar aus Washington DC. gab es eine Einsendung. In Thema und Techniken der Malerei waren keine Grenzen gesetzt, um der Vielfalt in der jungen Kunst auch den entsprechenden Raum zu geben. Wie Vereinsvorsitzender Matthias Hager mitteilte, beschäftigten sich viele Motive in diesem Jahr mit Abstraktionen und zwischenmenschlichen Themen.

Über die Zulassung der Arbeiten sowie eine erste Vorauswahl von 60 Nominierungen für den Katalog, den der Eberhard (Eb)-Dietzsch-Kunstfreunde e.V. herausgibt, und die Ausstellung befindet die Jury am Donnerstag, 29. Februar. Die zweite Jurysitzung ist für Donnerstag, 21. März, geplant, bei der anhand der Orginalarbeiten die drei Erstplatzierten ausgewählt werden. Alle für den 8. Eb-Dietzsch-Preis Nominierten werden vom 10. April bis 31. Mai in einer Ausstellung im Beratungscenter der Sparkasse Gera-Greiz in Gera gezeigt. Erst am Eröffnungstag wird auch der Sieger bekanntgegeben.

Alle eingereichten Arbeiten sind derzeit auf der Internetseite des Vereins in einer Diashow zu sehen. Nach der Jurysitzung sind dort dann die Nominierungen zu sehen.

Der Eb-Dietzsch-Kunstpreis wird zweijährlich seit 2008 verliehen und erinnert an den 2006 verstorbenen namensgebenden Geraer Maler, Grafiker und Cartoonist. Ihm war es stets ein Bedürfnis, junge Menschen für die bildende Kunst zu begeistern und ihnen Wege zur Meisterschaft aufzuzeigen. Insgesamt sind 5000 Euro Preisgelder ausgelobt, sowie zwei weitere Sonderpreise zu je 750 Euro. Nachdem der Wettbewerb 2020 ausgefallen war, findet nunmehr die achte Auflage statt. Der Eb-Dietzsch-Kunstpreis gilt als einer der national renommiertesten Preise für den künstlerischen Nachwuchs und dient vor allem dazu, Absolventen von Kunsthochschulen, deren Abschluss nicht länger als drei Jahre zurückliegt und die nicht älter als 35 Jahre sind, beim Start ins Berufsleben zu unterstützen.

Die Internetseite des Vereins: www.eberhard-dietzsch-kunstfreunde.de