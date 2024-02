Saalfeld. Christiana Liebmann (64) aus Saalfeld gewinnt in der Kategorie „Tierfotografie“ den ersten Platz

Christiana Liebmann (64) aus Saalfeld ist ein „Hans Dampf in allen Gassen“, wie sie selbst von sich sagt. Was sie macht, das macht sie richtig. Und wenn sie sich etwas vorgenommen hat, dann zieht sie das auch durch. In ihrer Wohnung in Saalfeld demonstriert sie ihre vielen Hobbys. Mehrere Modellbauschiffe hat sie bereits zusammengebaut, eine ganze Deutschlandkarte in größter Präzision gestickt und an der Inneneinrichtung gebaut ganz nach ihrem Motto „Ich mache alles selbst.“ Technisch versiert ist die gebürtige Oberweißbacherin auch noch, liebt es, zu reisen und zu fotografieren. Auch dafür ist ihr kein Aufwand zu groß.