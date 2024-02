Erfurt. Mehr als 500 Bilder wurden allein in dieser Kategorie zum Blende-Fotowettbewerb eingereicht. Diese fünf Motive haben es in die bundesweite Endrunde geschafft.

Mit dem Foto „Klimawandelwanderer – Gottesanbeterin im Rampenlicht“ belegt Marcel Rose aus Ilmenau in der Kategorie „Tierfotos“ des Blende-Fotowettbewerbs den dritten Platz unserer Zeitung. „In den letzten Jahren“, so schreibt er zu seinem Foto, „siedeln sich zunehmend auch mediterrane Insekten in Thüringen an. Dieses nächtliche Foto, aufgenommen in der Nähe der Leuchtenburg, zeigt ein elegantes Mantis-religiosa-Männchen. Als Hintergrundbeleuchtung dient eine Straßenlaterne in etwa 90 Metern Entfernung.“ Über 500 Fotos allein für diese Kategorie haben Amateurfotografen bei unserer Zeitung eingereicht: originelle Schnappschüsse ebenso wie mühsam inszenierte Aufnahmen. Die besten fünf Motive haben es in die bundesweite Endrunde geschafft. Dort warten über 100 Preispakete im Gesamtwert von rund 50.000 Euro auf die Gewinner.

Die schönsten Tierfotos der TA-Leser Platz 1 geht an "Unersättlich" von Sylvia Heinold aus Neudietendorf. Es zeigt Rauchschwalbe beim Füttern. Junge Rauchschwalbe wird vom Elterntier mit einer Wespe gefüttert. © Sylvia Heinold | Sylvia Heinold Sylvia Heinold aus Neudietendorf mit ihrem Foto „Unersättlich - Rauchschwalben beim Füttern“, mit dem sie die Kategorie „Tierfotos“ der TA gewann. © Ingo Glase | Ingo Glase Platz 2 „Angriff der Grashüpfer“ von Ines Mückner aus Weimar. © Ines Mückner | Ines Mückner Ines Mückner aus Weimar mit ihrem Foto „Angriff der Grashüpfer“, mit dem sie den zweiten Platz der Kategorie Tierfotos belegt. © Ingo Glase | Ingo Glase Platz 3: „Klimawandelwanderer - Gottesanbeterin im Rampenlicht“ von Marcel Rose aus Ilmenau. © Marcel Rose | Marcel Rose Platz 4 für „Kleiner Dieb“ von Alexandra Stützer aus Erfurt. © Alexandra Stützer | Alexandra Stützer „Kleiner Dieb“ heißt das Foto von Alexandra Stützer aus Erfurt, mit dem sie in der Tierkategorie der TA den 4. Platz belegt hat. © Ingo Glase | Ingo Glase Das Foto „Wascheimer“ von Udo Heyl aus Eisenach wird mit Platz 5 und damit dem Einzug ins Bundesfinale belohnt. © Udo Heyl | Udo Heyl Udo Heyl aus Eisenach mit seinem Foto „Wascheimer“, mit dem er den 5. Platz in der Tierkategorie der TA belegt. © Ingo Glase | Ingo Glase 1 / 9

