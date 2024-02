Gera. Mit Malerei des in Berlin lebenden Künstlers Sebastian Schrader startet der Kunstverein Gera das Ausstellungsjahr 2024

Sebastian Schrader hat sich schon seit Beginn seines Studiums der Königsdisziplin der Kunst verschrieben – entgegen aller Moden . Öl auf Leinwand. Altmeisterlich umgesetzt, figurativ gemalt, detailreich und handwerklich mit größter Präzision. Eine Liebeserklärung an die klassische Malerei, die er perfekt beherrscht, so als hätte er bei den Alten Meistern selbst gelernt. Seine Themen und Motive mit kunstgeschichtlicher Tradition, wie beispielsweise in den Blumenstillleben, verschmelzen in detailliert komponierten, großformatigen Leinwandarbeiten mit individuellen und zeitgeschichtlichen Fragestellungen. Sebastian Schrader, ein Wanderer zwischen den Maltraditionen, der seine Werke ausschließlich aus Liebe zur Malerei selbst erschafft.