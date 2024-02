Gera. Vom 18. Februar bis 20. Mai 2024 präsentiert die Kunstsammlung Gera in sechs Themenkomplexen insgesamt 84 Werke der Malerei, Arbeiten auf Papier und Plastik.

Vor Schließung der Orangerie in Gera Ende Mai wegen des umfangreichen Umbaus zur neuen Otto-Dix-Dauerausstellung, die wiederum am 3. Oktober 2024 eröffnet wird und sich über Nord- und Südflügel der Orangerie erstreckt, steht nochmals eine letzte, ganz besondere Sonderausstellung an. „Ans Licht gebracht. Schätze aus dem Depot“ ist die Schau überschrieben und zeigt im ausgewählte Werke aus dem eigenen Sammlungsbestand.