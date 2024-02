Erfurt/Weimar. Die Erfurter Produktionsfirma Mideu Films bringt den DDR-Klassiker neu ins Kino. Eine junge Weimarerin spielt darin eine der Hauptrollen.

Nach erfolgreichen Neuverfilmungen westdeutscher Kinderfilmklassiker fragte sich die Erfurter Produzentin Ingelore König: „Warum können wir unsere alten Geschichten nicht auch noch mal neu interpretieren?“ So entstand die Idee, den DDR-Klassiker „Spuk unterm Riesenrad“ neu aufzulegen. Mit der Weimarer Nachwuchsdarstellerin Lale Andrä, der in Eisenach aufgewachsenen Schauspielerin Katja Preuß und der ebenfalls in Weimar beheimateten Casterin Annekathrin Heubner haben drei weitere Akteurinnen aus Thüringen daran mitgewirkt. Am Donnerstag läuft der Film offiziell in den deutschen Kinos an. Die Kinotour macht zudem Station in Erfurt und Weimar.