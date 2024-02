Greiz. 6. Sinfoniekonzert der Vogtland-Philharmonie in Greiz und Reichenbach mit Posaunist Kris Garfitt.

Nordische Mystik, ein Hauch Hollywood, böhmischer Humor und spanisches Temperament aus russischer Feder – all das bietet das 6. Sinfoniekonzert der Vogtland-Philharmonie am Mittwoch, 21. Februar im Neuberinhaus Reichenbach sowie am Freitag, 23. Februar in der Vogtlandhalle Greiz.

Mit der von Matthias Bucher arrangierten „Hot-Suite“ für Posaune und Orchester nach Musik von Erwin Schulhoff erlebt unter der Leitung von Chefdirigent Dorian Keilhack eine Komposition ihre Uraufführung, die die Vogtland-Philharmonie selbst in Auftrag gegeben hat. Zuvor interpretiert der britische Posaunist Kris Garfitt, der 2022 den ARD-Musikwettbewerb gewonnen hat, zudem das Konzert für Posaune und Orchester des vor allem als Filmmusikkomponist bekannten Nino Rota. Als Rahmen erklingt erstmals in einem Sinfoniekonzert der Vogtland-Philharmonie das mystische Werk „En saga“ des Finnen Jean Sibelius. Zum Abschluss des Konzertes fordert dessen russischer Zeitgenosse Nikolai Rimski-Korsakow mit seinem „Capriccio espagnol“ mit feurigen spanischen Rhythmen zum Tanz auf.

Beginn ist 19.30 Uhr. Ab 18.45 Uhr können Interessierte die Konzerteinführung mit Michael Pauser besuchen. Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen.