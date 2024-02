Erfurt. An dieser Bühne hat man schon viele Formen gesehen. Diese aber, die ein Grimm-Märchen mehr zum Anlass nimmt als zur Geschichte, noch nicht. Es spielt sich ungewöhnliches ab!

Keine verwunschenen Prinzen und kein Soldat, kein schläfrig machender Wein und kein Tarnmantel. Ach ja, und zertanzte Schuhe gibt es im Grunde auch nicht in „Die zertanzten Schuhe“, wie sie uns das Theater Waidspeicher vorführt: ohne Märchenattribute, aber nicht ohne jeden Zauber. Die zwölf Königstöchter, beklagt ihr Vater, respektieren die Traditionen nicht mehr. Regisseur Christian Georg Fuchs tut‘s zusammen mit Karoline Vogel und Melissa Stock sowie der erfreulicherweise gastweise zurückgekehrten Kathrin Blüchert auch nicht. Obwohl: In dem, was sie musikalisches Puppentheater nennen, haben Traditionen aller Welt durchaus einen (Spiel-)Platz.