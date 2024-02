Gera. Premiere des Kinderstücks „Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“ nach Sibylle Berg

Für alle anderen scheint die achtjährige Lisa ein bisschen seltsam zu sein: Sie starrt Bäume an, hat vor allem Angst, ist meist allein und hat Eltern, die ihr Leben in Lethargie und ausschließlich auf der Couch verbringen. Jeder ist froh, nicht Lisa zu sein. Und weil sie anders ist, wird sie von allen gemieden, gemobbt, ignoriert. Von den eigenen Eltern, von Mitschülern, von der Lehrerin, von Jugendlichen, die auf dem Spielplatz abhängen. „Ich will weg hier von diesen öden hundekackefarbenen Blocks, die umgeben sind von anderen hundekackefarbenen Blocks“, sagt sie und flüchtet sich in ihrer Freizeit deshalb in den Weltraum, in die Welt von Physik, Computern, Internet und extraterrestrischem Leben.