Gera. Ohne Chefdirigent droht der künstlerische Abstieg. Soziale Not verschärft die Erosion

In eine schwere Krise steuert das Kyiv Symphony Orchestra (KSO), das seit Sommer 2022 mit rund 65 Musikern samt Geschäftsleitung vorübergehendes Exil in Gera gefunden hat. Nach der überstürzten Trennung von dem langjährigen Chefdirigenten Luigi Gaggero steht der renommierte Klangkörper aus der Ukraine ohne musikalischen Leitwolf da (wir berichteten); ihn dauerhaft zu ersetzen, wird sicher nicht leicht. Hinter den Kulissen brodelt es heftig: Die meist jungen Musikerinnen und Musiker befinden sich, wie einige unserer Zeitung anvertrauen, in hellem Aufruhr.