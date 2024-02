Wurzbach. Kunsthaus Müller zeigt vom 2. März bis 11. Mai Werke von Eugen, Nora und Stefan Gomringer

Im Januar dieses Jahres ist der Schriftsteller Eugen Gomringer 99 Jahre alt geworden. Mit dem Kunsthaus Müller und seinem Museum für Steindruck ist er seit 1995 verbunden. Mehrere Ausstellungen gab es dort bereits mit seinen eigenen Werken. Galeristin Bärbel Müller ist dabei die Ausstellung „schwarz/weiß“ der Keramikerin Hedwig Bollhagen und Eugen Gomringer in besonderer Erinnerung. Gomringer, so erzählt sie weiter, habe auch das Vorwort zu „Hedwig Bollhagen – ein Besuch“ von Angelika Degen geschrieben, den Text zum Mappenwerk „Frühe Holzschnitte“ von Manfred Martin, sowie zu „geheimnis im roten“ mit Ursula Benker-Schirmers Collagen – alles erschienen im Verlag Bärbel Müller. Als sein Gedicht „Avenidas“ 2018 von der Fassade des Hochschulgebäudes in Berlin entfernt werden sollte, startete die Galeristin spontan eine Ausstellung als Gegenreaktion.