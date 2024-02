Greiz. Anlässlich ihres 110. Geburtstages wird im Oberen Schloss Greiz eine Sonderausstellung der Künstlerin Elly-Viola Nahmmacher präsentiert

Elly-Viola Nahmmacher (✝ 2000 in Kromsdorf) ist eine der bedeutendsten Greizer Künstlerinnen. Sie wurdeals Elly-Viola Müller 1913 in Gera-Untermhaus geboren, zog aber schon 1921 nach Greiz, wuchs dort auf, begann eine Bildhauerlehre und kehrte nach einigen weiteren Lebensstationen sowie der Heirat mit dem Arzt Wilhelm Nahmmacher und der Geburt ihrer beiden Töchter 1945 nach Greiz zurück. Hier wurde sie zur freischaffenden Künstlerin und ihr Freiluftatelier zu einem Ort der Gastfreundschaft, Offenherzigkeit und Kommunikation in schwierigen Zeiten. Viele Greizer durften sie als engagierte Künstlerin, verständnisvolles Vorbild, Zuhörerin, Lehrerin, Wegbegleiterin und Freundin erleben, die sich ganz und gar der christlichen Tradition verpflichtet fühlte.