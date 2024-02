Gera. Nach 13 Jahren verlässt die Ballettdirektorin zum Ende der Spielzeit das Haus

Sie erinnert sich noch, da war sie als freischaffende Choreografin gerade am Kieler Theater bei der Opernproduktion von „Woyzeck“ unter Daniel Karasek, als 2011 der Anruf kam. Matthias Oldag, damaliger Intendant der Theater und Philharmonie Thüringen GmbH, holte Silvana Schröder als Ballettdirektorin zurück nach Gera, nachdem sie einst ihre Karriere als Tänzerin am Theater Gera begonnen hatte und von 2000 bis 2003 schon einmal am Haus in dieser Funktion tätig gewesen war.