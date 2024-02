Erfurt. Sängerin Talya Solan und das Yamma-Ensemble eröffnen mit Weltmusik die 32. Jüdisch-Israelischen Kulturtage Thüringens: am 6. März in Mühlhausen und am 7. März in Erfurt. Auch Solo-Künstlerin Flora Liron Meshulam ist mit ihren Herzensliedern im März zu Gast in Thüringen. Wir trafen beide Musikerinnen aus Tel Aviv zum digitalen Doppelinterview.