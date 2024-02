Jena. Lesung mit Lutz Rathenow: „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten“

Am Freitag, den 8. März liest der 1952 in Jena geborene Schriftsteller, DDR-Oppositionelle und ehemalige sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Lutz Rathenow, aus seinem Buch „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten“. Die Lesung findet im Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“ in Jena statt, Beginn ist 18 Uhr.

Lutz Rathenow hatte in den 1970er Jahren den Arbeitskreis Literatur und Lyrik in Jena ins Leben gerufen, der nach kurzer Zeit vom Ministerium für Staatssicherheit zerschlagen wurde. 1977 wurde Rathenow im Zuge der Ereignisse um die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus politischen Gründen von seinem Studium an der Friedrich-Schiller-Universität exmatrikuliert. Später als freier Schriftsteller in Ost-Berlin lebend, gelang es ihm, eigene Prosa und Lyrik in der Bundesrepublik zu veröffentlichen. Dies zog jedoch weitere Repressionen durch die Sicherheitsorgane der DDR nach sich.

Die Textsammlung „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“, die 2022 zum 70. Geburtstag des Autors erschien, bildet laut Verlag ein „farbiges Kaleidoskop aus Erzählungen, Dialogen, Reportagen und Tagebuch-Notaten“.