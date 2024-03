Gera. Wie der Intendant die Krise des ukrainischen Vorzeige-Orchesters in Gera händelt

Standesgemäß, wie es sich für den Intendanten eines internationalen Reiseorchesters gebührt, fährt Oleksandr Zaitsev unter einem guten Stern. Doch scheint die Wohllebe, als man noch per Social-Media-Posts stolz die Einkehr in Luxus-Etablissements dokumentierte, inzwischen vorbei. Ebenso wie seine Musiker outet Zaitsev, der uneingeschränkte Chef des exilierten Kyiv Symphony Orchestra (KSO), sich heute als Bürgergeld-Empfänger und wohnt bescheiden in einem Plattenbau der Geraer Vorstadt.

Seit 2017 ist der 48-Jährige als Geschäftsführer im Amt

Als die Stadt Kiew vor Jahresfrist alle Gehaltszahlungen einstellte, war auch er hart betroffen. Dass der 48-Jährige, seit 2017 im Amt, ein improvisiertes Büro im Vorraum der Geraer Tonhalle, dem Probenlokal seiner Musici, nutzt, bleibt Außenstehenden freilich verborgen. Im Gespräch mit unserer Zeitung bläst der gelernte Hornist sogar eine Fanfare gegen das Liegenschaftsmanagement, weil er dafür noch immer keinen Mietvertrag habe. Die Stadt schlägt da andere Töne an; zumindest an den Nebenkosten sähe man das KSO durchaus gerne beteiligt.

Aber das sind vergleichsweise Peanuts. Mit aller Kraft versucht Oleksandr Zaitsev augenscheinlich, das Orchester zusammen- und die brillante Fassade aufrechtzuerhalten. Das KSO erfreut sich prominenter Unterstützer; längst gilt der Erhalt des Klangkörpers als ein Politikum – um die kulturelle Identität der Ukraine trotz des barbarischen Kriegs zu bewahren. Dass mittlerweile der Patriotismus seiner Musiker erlahmt und ihm viele davonlaufen, streitet der Intendant vehement ab.

Freie Positionen werden aus dem ehemaligen Jugendorchester ersetzt

Lediglich ein Kontrabassist sei abgängig, behauptet Zaitsev. Dagegen sind unserer Redaktion knapp zwei Dutzend Namen bekannt: Einige sind in die Heimat zurückgekehrt, andere haben lukrativere Jobs im Westen und stehen teils, da sie noch gelegentlich im KSO mitspielen, weiter auf dessen offizieller Liste. Längst ist Kyiv Symphony zu einem Pool-Orchester mutiert; freie Positionen werden unter anderem aus dem ehemaligen Jugendorchester der Ukraine besetzt.

Unter der Fluktuation leidet zwangsläufig die Qualität. Deshalb zog sich eine namhafte Konzertagentur voriges Jahr diskret zurück; im Musik-Business zählt halt der gute Ton genauso wie der gute Ruf. Auch bei den Berliner Philharmonikern, die generös eine Patronage über die Ukrainer eingingen, wachsen womöglich Zweifel. Nachdem die Resonanz nicht eben überschwänglich ausfiel, wechselte man mit KSO-Konzerten lieber in den Kammermusiksaal der Scharounschen Philharmonie.

„Gewerkschaft? Wozu ist das gut?“ fragt ein Musiker

Einen Zaitsev ficht all das nicht an. Nach innen führt er ein strenges Regime, duldet partout keinen Widerspruch. Als drei Führungskräfte Ende 2022 beim Kiewer Ministerium gegen ihn aufmüpfig wurden, sorgte er kurzerhand für ihre Entlassung. Kaum anders erging es nun dem Chefdirigenten Luigi Gaggero (wir berichteten). Zaitsev betont zwar, er behandle seine überwiegend jungen Schützlinge geradezu väterlich. Doch sprechen der Umgang und die arbeitsrechtliche Situation des Orchesters, das sich angeblich seit zwei Jahren auf Dauertournee befindet, eine andere Sprache.

Wie ein Patriarch aus voraufgeklärter Zeit agiert der Intendant. Einige Orchestermitglieder befürchten, dass da so manches nicht mit rechten Dingen zugeht. Vertraulich beklagen sie beispielsweise, sie würden zu „harmonisierten“ Angaben beim Jobcenter gedrängt. Andere geben an, sie hätten nicht mal einen Arbeitsvertrag. Und wieder andere sind naiv und mit deutschen Standards unvertraut: „Gewerkschaft?“ fragt einer auf entsprechenden Hinweis. „Wozu ist das gut?“

Gerät der Korpsgeist ins Wanken, droht Zaitsev damit, Abweichler sofort nach Hause zu schicken. Derlei immer schrillere Drohungen liegen unserer Redaktion, etwa per Screenshots aus dem internen Chat, glaubwürdig vor. Von uns damit konfrontiert, streitet Zaitsev alle Vorwürfe vehement ab, zumal inzwischen auch die deutschen Behörden aufmerksam wurden (wir berichteten). Ohnehin hat er atemlos zu tun, um den Laden am Laufen zu halten.

Der brummt nach wie vor prima, was gewiss nicht zuletzt Oleksandra Zaitseva, seit kurzem International Manager der Kiewer, zu danken sein wird. Die Intendanten-Tochter administrierte zuvor das ukrainische Jugendorchester und ist, wie berichtet wird, weitaus sprachgewandter als der des Englischen nicht und des Deutschen kaum mächtige Herr Papa. Im vorigen August haben die Beiden auch als Instrument fürs Kaufmännische die „Kyiv Symphony Orchestra Foundation“ gegründet.

Üppige Fördergelder fürs „Ukraine-Triptychon“ im Geraer Gedenkkonzert

Das ist jedoch keine Stiftung, wie das englische Wort „Foundation“ suggeriert, sondern ein beim Amtsgericht Würzburg unter der Nummer VR 201477 eingetragener Verein. Zaitsev als Vorsitzender und seine Tochter als Stellvertreterin sind laut Registerauszug jeweils allein vertretungsberechtigt. Natürlich brauchen sie eine solche Handhabe, um Geldströme zu managen. Zum Beispiel überwies laut Information unserer Zeitung die honorige Ernst-von-Siemens-Musikstiftung 20.000 Euro dorthin, um die Uraufführung des „Ukraine-Triptychons“ im Geraer Gedenkkonzert am 23. Februar zu fördern. Auch die Stadt Gera als Veranstalter bedient laut Vertrag mit 70 Prozent des Reinerlöses dieses Konto.

Da handeln alle selbstverständlich nach Treu und Glauben, zumal Oleksandr Zaitsev ihnen – wie auch uns – versichert, der Verein unterliege „der Prüfung durch die entsprechenden Behörden“. – Dieser Tage fährt der Intendant heim nach Kiew zum Rapport im Kulturministerium. Sein guter Stern wird ihn gewiss begleiten.