Gotha. Auszeichnung von Kulturstiftung Thüringen und Sparkassenversicherung in Gotha verliehen

Die Thüringer Landesstipendien im Bereich Bildende Kunst gehen in diesem Jahr an Tanja Pohl und Timo Behn. Übergeben wurden die Auszeichnungen, die die Kulturstiftung Thüringen gemeinsam mit der SV Sparkassenversicherung verleiht, in der Gothaer Augustinerkirche.

„Tanja Pohls tiefgreifende Erkundungen der Beziehung zwischen Mensch und Natur durch ihre einzigartige Pflanzendruck-Technik und Timo Behns innovative Klangskulpturen, die den Klang aus dem Gefängnis der Musik befreien, sind leuchtende Beispiele für das kreative Potenzial, das in Thüringen pulsiert“, so Kulturstaatssekretärin Tina Beer.

Timo Behn entwickelt in Rudolstadt eine Klangskulptur. © Kulturstiftung des Freistaats Thüringen | Kulturstiftung des Freistaats Thüringen

Tanja Pohl, 1985 geboren und seit 2012 in Greiz ansässig, wurde von der Jury für ihr Vorhaben geehrt, Drucktechniken weiterzuentwickeln. Gerade hat sie in ihrem Greizer Atelier die Arbeit an der ersten, fünf Meter langen Stoffbahn für ihre Arbeit „Feld“ beendet. Diese hat sie mit Radierungen sowie Materialdrucken bearbeitet.

Auch der 1973 in Jena geborene Maler und Bildhauer Timo Brehn kann sich über das mit 10.000 Euro dotierte Landesstipendium freuen. Er lebt mittlerweile in Rudolstadt und entwickelt gerade eine Klangskulptur aus Vasen, Kanistern und Töpfen. „Diese Klangskulptur entsteht durch ständiges Experimentieren“, erzählt er und bezieht sich dabei auf sein Vorbild John Cage. Ausgestellt werden die Arbeitsergebnisse der beiden Künstler im Frühjahr 2025 im „KunstForum“ in Gotha.

Neben Tanja Pohl und Timo Brehn wurden weitere 26 Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Musik, Darstellende und Bildende Kunst mit Urkunden für die Arbeitsstipendien der Kulturstiftung Thüringen ausgezeichnet.