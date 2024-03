Gera. Anja Flade-Kruse aus der Nähe von Gera ist als Drehbuchautorin für Film und Fernsehen erfolgreich.

Als Anja Flade-Kruse im Jahr 2000 ihr Studium wechselt, um an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg Drehbuch zu studieren, ist ihr Vater skeptisch. Er glaubt, dass in der Filmbranche vor allem Kinder von Schauspielern und Medienschaffenden Erfolg haben. Seine Tochter – „Anja Flade aus Kirchhasel“ –, vermutet er, wird es da ohne Beziehungen schwer haben. Als er ein Jahr später überraschend stirbt, hat er ihre Entscheidung akzeptiert. „Heute wäre er sicher sogar stolz auf mich“, sagt die Ostthüringer Drehbuchautorin. Inzwischen hat sie zig Geschichten für Film und Fernsehen ersonnen. Sie schrieb unter anderem für die Serien „Großstadtrevier“ (ARD) und „Sankt Maik“ (RTL), verfasste aber auch das Skript für den Kinofilm „Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück“ und diverse Folgen der ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“.

Anja Flade-Kruse, Drehbuchautorin aus der Nähe von Gera. © Franziska Barth | Franziska Barth

Mit der RTL-Komödie „Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof“ erlebt am Dienstag ihr neuestes Drehbuch Premiere. Es basiert auf dem zweiten Roman der erfolgreichen „Miss Merkel“-Krimis von David Safier. Die Hauptrolle übernimmt erneut Katharina Thalbach. Sie verkörperte bereits in Teil eins (2023) die berentete Kanzlerin, die mit Bodyguard und ihrem Ehemann Joachim, gespielt vom Thüringer Thorsten Merten, auf Mörderjagd geht. Wie einst „Miss Marple“ kommt die Kanzlerin a.D. dabei ganz zufällig zu ihren Fällen.

Merkel schwärmt für einen fremden Mann

Angela (Katharina Thalbach) und Mops ‚Helmut‘ finden die Leiche. © RTL / Oliver Feist | RTL / Oliver Feist

Im aktuellen TV-Krimi entdeckt Angela auf dem Friedhof „die Leiche eines recht unsympathischen Gärtners“, wie Anja Flade-Kruse sagt. „Das Opfer steckt kopfüber in einem Grab.“ Obendrein entwickelt die Ex-Politikerin eine Schwärmerei für einen Mann, der nicht ihr eigener ist...

„Miss Merkel“ ist das erste Projekt, für das Anja Flade-Kruse ein Buch adaptiert hat. „Ein Drehbuch“, sagt sie, „unterscheidet sich deutlich von Romanen und Theaterstücken“. Prägnante, plastische Sätze über die jeweilige Szene und Handlung wechseln mit Dialogsequenzen. Eine A4-Seite entspricht dabei oft einer Filmminute.

Neues von TV-Ärztin Nora Kaminski

Dieses Frühjahr folgt noch ein zweiter Film, für den die im Landkreis Greiz, nahe Gera lebende Autorin das Skript schrieb. Seit 2019 gehört sie zum Autoren-Trio der beliebten „Praxis mit Meerblick“-Reihe um die Rügener Hausärztin und Notfallmedizinerin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn). Ab 12. April folgen jeweils freitags vier neue Folgen, wobei der erste Teil von Anja Flade-Kruse stammt. In „Kleine Wunder“ wird Nora mit Ende 40 plötzlich schwanger. Und auch in der Praxis ist sie gefragt: Eine Influencerin, die sich rein von Rohkost ernährt, hat schlechte Blutwerte, möchte aber eine Indien-Reise antreten…

Szene aus „Praxis mit Meerblick: Kleine Wunder“: Nora (Tanja Wedhorn, re.) sorgt sich mit Valentin (Philip Dechamps, li.) um ihre Patientin Rosa (Meira Durand, unten). © ARD Degeto/Arnim Thomaß

In Indien lebte Anja Flade-Kruse selbst schon mal ein halbes Jahr. Für ihre Geschichten holt sich die dreifache Mutter immer wieder Anregungen aus dem wahren Leben. Das können Namen von Bekannten sein, aber auch Themen, die sie berühren. Und auch als Statistin hat sie bereits mehrmals in ihren Geschichten mitgespielt. So wie übrigens auch David Safier, der als Passant im aktuellen „Miss Merkel“-Film mitwirkt, wenn Angela zum Friseur geht.

Sendetermine:

„Miss Merkel 2“, Dienstag, 19. März, 20.15 Uhr, RTL

„Praxis mit Meerblick“, ab 12. April, jeweils freitags, 20.15 Uhr, ARD

