Weimar. Christian Friedel, Darsteller des Lagerkommandanten Rudolf Höß im Auschwitz-Film „The Zone of Interest“, über die Dreharbeiten und das, was man auf der Leinwand nicht sieht.

Die Brutalität des Lagers ist im Film immer gegenwärtig. Zu sehen ist davon so gut wie nichts. Nur zu hören. Ankommende Züge und Stiefeltritte mischen sich mit Brüllen, Schreien, Flehen, Schüssen. Nur nachts erhellt der Feuerschein des Krematoriums den Himmel. „The Zone of Interest“ sei von Regisseur Jonathan Glazer ganz bewusst angelegt als zwei Filme in einem – einen, den man sieht und einen, den man hört, sagte Hauptdarsteller Christian Friedel bei einem Filmgespräch im Lichthaus-Kino in Weimar. Eigens für die Soundkulisse habe Tondesigner Johnnie Burn eine umfangreiche Dokumentation samt Tonbibliothek erstellt, die Ereignisse in Auschwitz, Zeugenaussagen und eine große Karte des Lagers enthielten. So konnten Entfernung, Lautstärke und Echos der Geräusche genau bestimmt werden.

Sandra Hüller spielt seine Frau

Gesprächsgast Friedel spielt im Film den Lagerkommandanten Rudolf Höß. Die SS-Frisur sei ihm im Alltag peinlich gewesen, verriet er. An seiner Seite Sandra Hüller als Frau und Mutter der vier Kinder. Bei den Dreharbeiten sei von der Geräuschkulisse nichts zu hören gewesen. Die Darsteller sollten nach dem Willen Glazers nicht spielen, nicht reagieren, sondern die sein, die sie sind. Als er dann den Film erstmals geschnitten und mit Tonspur auf einer Leinwand gesehen habe, habe ihn das absolut fasziniert, so Friedel.

Gesprächsrunde mit Christian Friedel, Hauptdarsteller im Film "The Zone of Interest", und Rikola-Gunnar Lüttgenau (Moderator) von der Gedenkstätte Buchenwald im Lichthaus Weimar. © Hanno Müller | Hanno Müller

„Big-Brother im Nazi-Haus“

Nur wenige Tage nach der Oskar-Prämierung für „The Zone of Interest“ war der Weimarer Gesprächsabend mit einem der Hauptdarsteller eine besondere Gelegenheit. Zwei Kinosäle im Programmkino waren ausverkauft. Das Gespräch nach der Vorführung wurde von dem einen in den anderen Saal übertragen. Organisiert hatte den Abend die Gedenkstätte Buchenwald als Teil mehrerer Veranstaltungen zu Alltag und Verbrechen der Lager-SS. Im Film sind ihre Vertreter bei einem Geburtstagsständchen für den Kommandanten zu sehen. Ansonsten dreht sich alles um die Familie Höß. Wie in einem Käfig bewegen sich die Protagonisten hinter Stacheldraht bewehrten Mauern, die sie vom Lager trennen – die Rede ist von einer Art „Big Brother im Nazi-Haus“. Abends geht der Vater durch die Etagen, schließt Türen, löscht Lichter, liest den Kindern Geschichten vor. Den Familienhund hatte Sandra Hüller mitgebracht, was eine besondere Innigkeit erzeugte.

Sandra Hüller als Hedwig Höß im Film „The Zone of Interest“. © epd | LEONINE

Qualität des Filmes besteht in seiner universellen Botschaft

Man habe ohne Biografie gespielt, sagte Friedel. Die Akteure sollten exemplarisch sein für Tausende andere, die das System genutzt und gelebt hätten. Erstmals mit dem Thema konfrontiert war der Schauspieler Friedel als Dorflehrer im Film „Das weiße Band“ (2009), die Kinder dort könnten die Täter in „The Zone of Interest“ sein, sagte er. Dieser Verantwortung sei man sich immer bewusst gewesen. Das Haus der Familie Höß stehe noch, sei aber nicht als Drehort infrage gekommen. Anhand von Fotos wurde es akribisch nachgebildet, nichts dabei dem Zufall überlassen. Schränke und Schubladen waren mit authentischem Hausrat gefüllt. Bei den Dreharbeiten gab es keine Kameraleute. Stattdessen sei das Haus mit einem Multikamerasystem ausgestattet und voller Mikrofonen gewesen. Mitunter liefen bis zu zehn Kameras gleichzeitig. Es gab keine technischen Unterbrechungen, keine Cut-Rufe, man habe einfach weitergespielt und improvisiert, ohne zu wissen, was davon letztlich im Film verwendet werden würde. Die Qualität des Filmes bestehe in seiner universellen Botschaft und auch darin, dass er es ermögliche, gute Frage zu stellen, sagte Friedel. So könne sich jeder angesprochen fühlen und fragen, was man selbst tun würde in seinem solchen System, ob man die Kraft zum Widerstand hätte oder zum Mitläufer würde.

