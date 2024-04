Erfurt. Ingo Glase verrät, wie man sich die Welt schöner essen kann

„Ich bin mir ganz sicher, dass wir die Welt mit Essen verbessern können“, sagt Nina Meyer, besser bekannt als „Die Bioköchin“ aus Ifenblick im Allgäu. Und so, wie die derzeitige Lage in der Welt ist, brauchen wir ganz viel gutes Essen. Denn der fröhlichen Köchin, die mit ihrer Art und ihrem Stil etwas aus dem Rahmen der üblichen Koch-Gilde fällt, geht es um Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung – und natürlich liefert sie die Rezepte dafür gleich mit.

Selten macht Weltverbessern so glücklich – denn auch ihre Gerichte fallen aus dem üblichen strengen Rahmen des Verzichts: Hefeklöße und Rinderrouladen, Kässpätzle und Schupfnudeln, hier wird man satt. Aber auch ganz einfache Gerichte wie Rahmspinat mit Spiegeleiern oder Blindhuhn kommen auf den Tisch. Der deftige Eintopf aus Kartoffeln, Bauchspeck, grünen und weißen Bohnen und Wurst heißt übrigens deswegen so, weil er so dick ist, dass selbst ein blindes Huhn etwas darin finden kann.

Ein eigenes Kapitel widmet die Bioköchin den Butterbroten, dick belegt etwa mit gebratenen Zucchini und Rucola oder Münsterkäse, gebackenem Blumenkohl und Kirsch-Chutney.

„Zwischen Mett, Dim Sum und Kässpätzle“ von Nina Meyer. 176 Seiten aus dem Regionalia apart Verlag für 29,90 Euro. © Ingo Glase | Ingo Glase

„So ausgefallen manche meiner eigenen Kreationen auch sind, so groß ist meine Liebe für Klassiker“, schreibt sie etwa zum Rezept der sündhaft leckeren Erdbeertorte „Charlotte Royal“, einem süßen Berg aus Biskuitteig und Erdbeermarmelade mit einer üppigen Sahnefüllung.

Und weil man dafür nach einem ihrer tollen Hauptgerichte schon viel zu satt wäre, darf man bei ihr den Kuchen auch schon vor dem eigentlichen Essen essen, deswegen ist dem süßen Gebäck auch gleich das erste Kapitel gewidmet und nicht wie üblich das letzte. So sieht die Welt gleich viel besser aus.

