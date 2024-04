Der geplante Aufnahmeort, das Casino von Montreux, brannte nach einem Konzert von Frank Zappa ab. Die Band schrieb unter diesen Eindrücken ihren berühmten Song „Smoke on the Water“, den sie auch heute noch live spielt. Das Bild zeigt Sänger Ian Gillan bei einem Konzert im Auditorium Parco della Musica in Rom am 2. Juli 2022. © DPA Images | Domenico Cippitelli