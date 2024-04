Erfurt. Verbandsgalerie auf der Krämerbrücke zeigt bis 3. Mai Arbeiten aus fünf Jahrzehnten.

Seit Montag sind in der Erfurter Galerie des Verbandes Bildender Künstler Thüringen auf der Krämerbrücke Malerei, Gouachen und Zeichnungen von Sven Schmidt auf Gera ausgestellt. „Ins Licht … nie gezeigte Arbeiten aus fünf Jahrzehnten“ ist die Ausstellung überschrieben. Schmidt, der Anfang März seinen 65. Geburtstag feierte, zeigt in Erfurt Arbeiten, die bisher noch nicht gezeigt wurden. Auf vier Wänden widmet er sich den vier Themen Kreuzigung, Zaufensgraben, Köpfe für Köpfe und Militarismus. Zu letzterem Thema entstand extra für diese Ausstellung ein Informationsflyer mit Hintergründen zu dem Projekt Ende der Achtziger.

Die Ausstellung präsentiert auch den umfangreichen Katalog von Sven Schmidt mit Arbeiten ab 1984. In dessen Vorbereitung fand der Künstler die Arbeiten zum Militarismus wieder, die für die Ausstellung in Erfurt aufgearbeitet wurden.

Am Freitag, dem 26. April um 17 Uhr findet eine Gesprächsrunde mit ihm zum Thema „Mit Herz gegen Hass – was Kunst leisten kann“ in der Ausstellung statt. Dabei wird der Künstler auch über seine Plakataktionen in Gera und kreative Projekte mit Kindern sprechen. Die Ausstellung auf der Krämerbrücke ist bis 3. Mai zu sehen und hat Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.