Marie (Katharina Wackernagel, links), Heino (Sebastian Schwarz) und Jenny (Eva Bühnen) sitzen verkleidet im Auto und beobachten die ankommenden Gäste einer Kuschelparty. Was es damit auf sich hat, erfahren die Zuschauer in der Folge „Akte Waschbär“, am Dienstag, 28. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten. © ARD/Frank Dicks