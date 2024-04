Gera/Erfurt. Tolle Angebote vom 2. bis 8. Juni 2024 beim 32. Deutschen Kinder-Medien-Festival für Kinder, Jugendliche, Familien, Lehrkräfte und Medienvertreter

Vom 2. bis 8. Juni lädt das 32. Deutsche Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz wieder zu einem spannenden und bunten Film- und Medienerlebnis ein. 112 Veranstaltungen, darunter 64 moderierte Filmvorführungen, stehen in Gera und Erfurt zur Auswahl.

Das diesjährige Programm des Deutschen Kinder-Medien-Festivals Goldener Spatz ist so vielfältig und bunt wie die Welt, in der wir leben. Elisabeth Wenk - Festivalleiterin

Am Donnerstag stellte Festivalleiterin Elisabeth Wenk mit ihrem Team das gesamte Programm vor, das neben dem ganz großen Kino und vier Premieren – „Grüße vom Mars“, „Akiko – Der fliegende Affe“, „Fritzi & Sophie. Grenzenlose Freundschaft“ sowie „Unser Sandmännchen: Tor-Transporter“ – auch ein vielfältiges Fach- und Rahmenprogramm mit Gesprächen, Jubiläen, Pop-Up-Werkstatt, Fach-Forum, einer Erlebniswelt zum Wettbewerb Digital und Fortbildungen für Pädagogen aufwartet. „Mit großer Sorgfalt haben wir Geschichten ausgewählt, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Sie reflektieren aktuelle Themen, die unser junges Publikum bewegen, und geben Hoffnung in den Herausforderungen unserer Zeit. Unser Ziel ist es, dass sich jedes Kind in den Geschichten wiederfindet und sich ermutigt fühlt, seine eigene Stimme zu entdecken und zu nutzen“, so Festivalleiterin Elisabeth Wenk.

Den Startschuss zum Festival gibt es am Sonntag, 2. Juni, um 16 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Gera mit einer Gala und dem Eröffnungsfilm „Grüße vom Mars“. Auch der ist neben 34 weiteren Filmen und Fernsehbeiträgen bereits ein Wettbewerbsfilm im Rennen um die Trophäen. Die Kategorien des Wettbewerbs Kino-TV sind Langfilm, Kurzfilm, Serie Animation, Information und Unterhaltung. In diesem Jahr spielen besonders vielfältige Mädchenfiguren und willensstarke Kinder mit ihrem Blick auf die Welt eine Rolle, egal, ob es um Sport, Freundschaft, Musik oder um Krieg, Flucht oder Migration geht. Freuen können sich die Zuschauer über Filme wie beispielsweise „Checker Tobi und die Reise zu den Fliegenden Flüssen“, „Wow! Nachrichten aus dem All“, „Sieger sein“ oder „Spuk unterm Riesenrad“.

Im Wettbewerb Digital reichen die Angebote von liebevoll gestalteten Vorlese- und AR-Apps über interaktive Geschichten und Comics bis hin zu spannenden und berührenden Webformaten und Games. Wie die Leiterin des Wettbewerbs Digital, Christina Maria Schollerer, mitteilte, sind alle nominierten digitalen, audiovisuellen Medienangebote aus dem deutschsprachigen Raum im Rahmen einer Erlebniswelt dem Publikum zugänglich.

Die Leiterin des Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz, Elisabeth Wenk. © Funke Medien Thüringen | Ulrike Kern

Wer am Ende eine Trophäe mit nach Hause nehmen darf, entscheiden beim Goldenen Spatzen die beiden Kinderjurys Kino-TV und Digital. Aus 640 Bewerbungen, so berichtet Katharina Trautmann, wurden dafür 32 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern ausgewählt. Alle Jury-Kinder kommen bereits am 31. Mai in Gera an und sind schon jetzt ziemlich aufgeregt, übernehmen sie doch die wichtigste Aufgabe, nämlich die Sichtung und Bewertung der Wettbewerbsbeiträge.

Medienpädagogik in Gera, Fachtagung in Erfurt

In Gera ist zusätzlich ein vielfältiges medienpädagogisches Programm geplant. Vom 2. bis 4. Juni können Kinder und Schulklassen in der Pop-Up-Medienwerkstatt im Kultur- und Kongresszentrum an 12 Mitmach-Stationen programmieren, tüfteln, basteln, filmen und bauen. Von Robotertechnik, Greenscreen über Trickfilmproduktion bis zu hin zu VR-Brillen kann alles ausprobiert werden. In Erfurt findet hingegen vom 4. bis 7. Juni das große Fach-Forum mit Talent Lab, Panels, Get-together, Pitching, Werkstattgesprächen, Round Tables mit TV-Sendern und Verlagen sowie exklusiven Industry Screenings und Meetings für Fachgäste statt.

Die sieben Goldenen Spatzen und drei Sonderpreise werden dann am 7. Juni im Zughafen Kulturbahnhof Erfurt zur Abschlussveranstaltung verliehen, moderiert von Clarissa Corrêa da Silva, bekannt als Moderatorin zahlreicher Kindersendungen. Begleitet wird die Preisverleihung von der Rock- und Punk-Pop Band De Breaks, bekannt aus „The Voice Kids“. Eröffnungsgala sowie die Preisverleihung sind auch im Livestream zu sehen. Das gesamte Programm ist auf der Homepage nachzulesen.

Seit Donnerstag, 12 Uhr, läuft der Kartenvorverkauf. Einzelpersonen und Gruppen können Kinotickets über den Buchungskalender auf www.goldenerspatz.de oder den Ticketservice der Tourist-Information Erfurt erwerben. Fragen werden unter ticketing@goldenerspatz.de beantwortet.