Saalfeld. Tourneetheater will nach Corona mit Saalfelder Western-Komödien-Premiere den Dinner-Show-Neustart wagen

„Willkommen im Saloon. Hier gibt es Whisky, einsame Cowboys und… die härteste Kopfgeldjägerin des Wilden Westens: Miss Sally.“ So bewirbt das Tournee-Theater „Comediantes“ seine Wild-West-Dinner-Komödie „Tot oder lebendig – Miss Sally mischt den Westen auf“, die am Mittwoch, dem 24. April, im Saalfelder Flair-Waldhotel Mellestollen Premiere feiert.

Die Komödie sei für seinen Verbund freier Künstler die erste Dinner-Show seit Corona, sagt Theaterleiter Wolfram Christ. Vor der Pandemie hatte Comediantes bis zu 16 freie Mitarbeiter, die Vorstellungen vom Rhein bis in den Spreewald und von Tirol bis nach Rügen gaben. Nun will das Tournee-Theater nach kleineren, vor allem musikalisch-literarischen Programmen den großen Neustart wagen. Während der Pandemie war der Tournee-Bühne ein großer Teil der Künstler verloren gegangen. Sie hatten sich in der Zeit des Stillstands auf die Familienplanung konzentriert oder waren in Zweitberufe gewechselt.

Weitere Dinner-Shows geplant

Die Western-Komödie ist nun eine von vier Produktionen, die in nächster Zeit neu auf die Bühne kommen. Dafür gewann Theaterchef Christ die Schauspielerin, Sopranistin und Country-Sängerin Michelle Buck aus Chicago. Gemeinsam mit der US-Amerikanerin wird er selbst auf der Bühne stehen. Wolfram Christ mimt einen alten Halunken, den die Kopfgeldjägerin Miss Sally suchte. Doch der abgehalfterte Westernheld ist mittlerweile nur noch müde 50 Cent wert. Für die abgebrannte Sally stellt sich jetzt die Frage, wie sie anderweitig zu Geld kommen könnte. Kurzerhand probiert sie es als Farmerin, Tanzlehrerin, Bardame…

Der Leiter des Tournee-Theaters Comediantes, Wolfram Christ © Tournee Theater Comediantes

Die Geschichte stammt aus der Feder von Wolfram Christ. Der „halbe Thüringer“, der heute in Eibenstock im Erzgebirge lebt, studierte ursprünglich Journalistik in Leipzig. Bis zur Wende arbeitete er beim DDR-Fernsehen in Berlin. Ab 1990 war er freiberuflich für diverse Fernsehsender wie das ZDF, MDR oder arte tätig. 2012 gründete er mit einer Partnerin das Tournee-Theater.

Neben der Western-Komödie sind bereits weitere Show von Comediantes in Saalfeld geplant. Am Mittwoch, 16. Oktober, 18 Uhr wird die 20er-Jahre-Show „In der Bar zur feschen Lola“ mit Musical-Sängerin Anna Bittermann aus Wien Uraufführung feiern, die darin Songs von Marlene Dietrich präsentiert. Am Mittwoch, 20. November, 18 Uhr lädt dann Schauspieler Hagen Möckel aus Halle zu seinem Soloprogramm „Die Feuerzangenbowle“.

Die Dinner-Show findet im Rahmen der Kulinarischen Themenabende des Saalfelder Flair-Waldhotels Mellestollen (Wittmannsgereuther Straße 105) statt; Termin: Mittwoch, 24. April, um 18 Uhr. Telefonische Voranmeldung ist empfohlen: 03671-8200.

