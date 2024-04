Halle. Der Thüringer Schauspieler schlüpft am Sonntagabend noch einmal in seine alte „Polizeiruf“-Rolle

Im „Polizeiruf 110: Der Dicke liebt“ gibt es diesen Sonntagabend auch ein kurzes Wiedersehen mit Andreas Schmidt-Schaller. Der in Arnstadt geborene und in Weimar und Gera aufgewachsene Schauspieler schlüpft hierfür noch einmal in die Rolle des ehemaligen „Polizeiruf“-Kommissars Thomas Grawe, der von 1986 bis 1995 in mehr als 30 Folgen ermittelte.

Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) ermitteln am Tatort, einer Kleingartenanlage. © MDR/filmpool fiction/Felix Abraham | Felix Abraham

Die aktuellen Hallenser Ermittler Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) müssen diesmal das Verschwinden eines achtjährigen Mädchens aufklären. Während Kommissar Lehmann noch hoffe, Inka (Merle Staacken) lebend zu finden, hat Koitzsch bereits eine böse Vorahnung, kündigt der MDR an. „Tatsächlich wird die Leiche des Kindes nur kurze Zeit später in einer Kleingartenanlage entdeckt. Erste Ermittlungen führen in Inkas Schule.“

Sendetermin: Sonntag, 21. April, 20.15 Uhr, ARD

