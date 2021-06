Drei Aufsteller mit Schrifttafeln und Fotos an markanten Stellen auf dem ehemaligen KZ-Lagergelände erinnern an die Folgen von Kriegsgefangenschaft, Zwangsarbeit und KZ-Haft sowie an die Ermordung von 8000 russischen Kommissaren in einer Genickschussanlage, eingebaut in einem ehemaligen Pferdestall.