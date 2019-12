Gott verkauft keinen Joghurt

Ein Mann, eine Frau, Nachbarn auf der selben Etage und zwei Typen, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und kaum anstrengender. Denn jede ihrer Unterhaltungen endet in einer hitzigen Debatte aus Anschuldigungen und Unterstellungen. Aber genau das birgt reichlich Potenzial für Komik in Fabrice Roger-Lacans französischer Romantik-Komödie „Die Tür nebenan“. Am Sonnabend hatte das Zwei-Personen-Stück im Rudolstädter Schminkkasten Premiere und bescherte den Zuschauern von der ersten Minute an köstliche Unterhaltung.

Er: Benjamin Petschke Sie: Marie Luise Stahl Stimme: Laura Bettinger Foto: ANKE NEUGEBAUER / Anke Neugebauer