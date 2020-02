Thüringer Musik-Kabarett: Hübsch hässlich und von beißender Schärfe

Sie sind gerade im verflixten siebten Jahr – als Arbeitskollegen, die miteinander die Bühne teilen. Trotzdem haben sie nun den Sprung in die Freiberuflichkeit gewagt, um als Musik-Kabarett „Zwiebelknolle“ ohne feste Spielstätte durchzustarten: die Weimarerin Stefany Dreyer und der Wahl-Erfurter Tom Dewulf, beide 38.

Die beiden Multitalente – Dreyer und Dewulf können singen, Instrumente spielen, im Musical genauso glänzen wie im Comedy-Fach und obendrein virtuos mit Sprache jonglieren – haben sich 2013 im Erfurter Kabarett Puffbohne kennengelernt. Damals suchte Tom Dewulf, zu dieser Zeit Künstlerischer Leiter des Kabaretts, eine Bühnenpartnerin. Wenn die Künstler an dieses Casting zurückdenken, lachen sie heute noch Tränen: Denn Stefany Dreyer hat – gerade frisch getrennt und alleinerziehend, finanziell abgebrannt und bis auf ein Engagement ohne berufliche Pläne – dabei mächtig auf den Putz gehauen. So, als sei sie auf Jahre hinaus ausgebucht und auf diese Anstellung nicht angewiesen. Ergebnis: Sie wurde vom Fleck weg engagiert, fest und unbefristet. Fortan sollte sie zudem nicht nur das über die Rampe bringen, was sich Entertainer und Pianist Tom Dewulf ausgedacht hatte, sondern auch selbst schreiben.

Multitalent mit Fernseherfahrung: die Weimarerin Stefany Dreyer. Foto: Zwiebelknolle

Es hat funktioniert. Mehr noch: Die beiden Künstler haben gemeinsam nicht nur etliche Bühnenprogramme erarbeitet, die weniger die große Politik, als vielmehr den kleinen Alltags- und Beziehungsärger thematisieren – Stichwort: „Am Anfang war es schön“. Sie sind längst auch derart perfekt aufeinander eingespielt, dass sie keine Reaktion oder auch Nicht-Reaktion des Publikums aus der Fassung bringt. „Unsere Stärke ist unsere Spontaneität“, sagt Dreyer – und ihr Bühnenpartner ergänzt: „Wenn wir merken, dass eine Pointe nicht zündet, stellen wir das Programm um. Wir improvisieren oder reagieren auf Zurufe oder Geräusche.“ Wenn der gebürtige Belgier mit leuchtenden Augen erklärt, dass das „der schönste Beruf sei“, den er bis jetzt ausgeübt habe, glaubt man ihm aufs Wort.

Heftiges Streiten mit Türenknallen inklusive

„Wir verstehen uns einfach blind: Wenn der eine sagt ,Du, ich habe da eine Idee…‘, spricht sie der andere aus“, sagt Stefany Dreyer, die genauso wie ihr Kollege auch schon Fernsehauftritte hatte. In den knapp sieben Jahren hätten sie sich genau zweimal gestritten – heftiges Türenknallen inklusive. Aber eine Stunde später sei alles wieder gut gewesen. Denn sie arbeiten sehr gern zusammen, schätzen einander für ihre Art und ihr Können und lieben es auch, sich gegenseitig zu veräppeln. Deshalb nimmt es Stefany Dreyer ihrem, wie sie sagt, „Arbeits-Ehemann“ auch nicht krumm, wenn er ihren Hinweis, dass sie auf der Bühne „super gern“ hässlich ist, mit der süffisanten Bemerkung quittiert: „Oh ja, das bist Du.“

Die sechs Jahre in der Erfurter Puffbohne seien „eine sehr gute Schule“ gewesen, versichert Stefany Dreyer. Denn vom Text über Kostüm und Licht hätten sie sich um alles selbst kümmern müssen. Diese Erfahrung, aber auch die stetig wachsende Nachfrage nach Auftritten außerhalb des Dasdie hätten sie letztlich darin bestärkt, die sichere Festanstellung zu kündigen und künftig als selbstständige Künstler republikweit aufzutreten. Die Tür zum Dasdie hat sich endgültig geschlossen – auch wenn das Kabarett Puffbohne derzeit noch mit ihren Konterfeis wirbt.

Musikalischer Tausendsassa: Tom Dewulf, gebürtig in Belgien und jetzt in Erfurt lebend. Foto: Zwiebelknolle

Dem Thüringer Publikum untreu werden wollen Stefany Dreyer und Tom Dewulf deshalb aber nicht: „Wir versprechen, so oft wie möglich in Thüringen aufzutreten“, sagt Dreyer. Am 27. August etwa sind beide Künstler zusammen mit Gastkabarettistin Gisela Brand und dem Programm „Da geht noch was!“ im Erfurter Kaisersaal zu erleben. Von der Freiberuflichkeit versprechen sich beide nicht nur größere überregionale Bekanntheit, sondern auch ein besseres Austarieren von schöpferischer und Bühnenarbeit. Denn zuletzt sei das Schreiben von Texten und musikalischen Stücken viel zu kurz gekommen, sagt Tom Dewulf. Doch solche kreative Auszeiten seien unabdingbar, wenn die „Zwiebelknolle“ vielschichtig und von einer gewissen Schärfe bleiben und dem Publikum vor Lachen die Tränen in die Augen treiben wolle.

Mehr zu beiden Künstlern unter www.stefany-dreyer.de und www.tomdewulf.com