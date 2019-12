Junges Schauspiel Eisenach in concert

Er gibt den Superstar und sich ein wenig exaltiert. Populär ist er in diesem Augenblick auf jeden Fall. Das Publikum jubelt Michael J. Mayer nach der Falco-Nummer „Rock me Amadeus“ enthusiastisch zu. Das ist ganz echt. Mayer badet darin. Das ist Pose: die des Höhenflugs vor dem planmäßigen Absturz.

Denn nun treten Friederike Fink, Isabelle Küster und Sandra Peschke an die Rampe sowie ihm verbal in den Hintern: „Ich find’ dich scheiße“ singen sie ihm mit Tic Tac Toe ins Gesicht.

Alexander Beisel besingt sodann Udo Lindenbergs „Mädchen aus Ostberlin“, während sich Isabelle Küster und Christoph Rabeneck in gebotener Ost-West-Distanz anno 1973 gegenüber sitzen. Sie verlangt von ihm später „Nur ein Wort“ (Wir sind Helden), er bringt, verliebt und verschüchtert, kein einziges heraus.

Das ist doch mal recht lustig. Und es ist vor allem so etwas wie ein spielerischer Vorgang, der mit innerer Haltung zu tun hat, mit Statuswechsel und Brüchen. Also mit Theater.

Dergleichen ereignet sich nach einer Pause, in der ein begeisterungswütiger Zeitgenosse dem offenbar enttarnten Rezensenten erklärte: „Also, der erste Teil war prima! – Nur damit Se wiss’n, was Se schreib’n müss’n!“ Kann sein, der Mann hat instinktiv eine Not gespürt beim fremden Gegenüber, das sich schon insgeheim fragte, was man darüber wohl schreiben soll. Denn da ist, wenn schon nicht nichts, so doch nicht sehr viel.

Einmal gänzlich abgesehen von sehr viel Jubel, stehenden Ovationen sowie erfolgreichen Zugabe-Rufe am ersten Weihnachtstag. Davor müsste der Kritiker innerlich kapitulieren. Alle Einwände beiseite wischen kann er aber nicht.

„Tausendmal berührt“, ein Abend des Jungen Schauspiels am Landestheater Eisenach, ist eine Mogelpackung: verortet unter der doppelt gemoppelten Genrebezeichnung „Musikrevue“, die sich einfach aufhebt. Viel Musik, gar keine Revue.

Schauspieler sind aufGesangsstimmen zurückgeworfen

Einmal abgesehen davon, dass sie in zweiundzwanzig Songs gewiss exemplarisch ein knappes halbes Jahrhundert deutsch-deutscher Rock-und Popgeschichte Revue passieren lassen: von „Keine Macht für Niemand“ (Ton Steine Scherben) bis zu „Alles endet“ von Rap-Rocker Casper. Im Casper-Song singen sie, kurz vor dem Finale: „Die wollen nur spielen, lass’ die spielen.“

Nur zu gerne ließe man sie. Aber sie wollen ja nicht. Oder dürfen nicht. Stattdessen stellen sie, mit demselben Song, fest: „Alles endet, aber nie die Musik.“ Mit anderen Worten: Das ist keine Revue, das ist „Junges Schauspiel in concert“. Und das ist die Krux.

An einigen Schauspielschulen gehört zum Vorsprechen ein Vorsingen. Dabei geht es nicht um Gesangsqualitäten, sondern um Gestaltungskraft. Davon will man in Eisenach nichts wissen.

Tobias Sosinka, Geschäftsführer des Jungen Theaters Göttingen, arrangierte einen Abend fast ohne jede Idee, fast ohne jeden Gedanken, ohne inneren Zusammenhang.

Derart werden die Akteure vor allem auf ihre Gesangsstimmen zurückgeworfen. Und da ist das Gefälle im insgesamt achtköpfigen Ensemble naturgemäß groß.

Allerdings ist die gastweise engagierte Sängerin Sandra Peschke, mit Nummern Ulla Meineckes oder Tamara Danz’, durchaus nicht die sicherste aller Banken. Dafür hat der Rezensent Roman Kimmich, in sechster Spielzeit am Landestheater engagiert und damit Dienstältester des Ensembles, noch nie so befreit und ganz bei sich erlebt.

Kimmich rockt und macht uns den Rockpoeten, er greift zur Mundharmonika und versteht sich aufs Beatboxen, er rastet bei Westernhagens „Mit 18“ gepflegt aus und lässt energiegeladen Gundermanns „Gras“ wachsen, während die zweite Stimme von Bassist Christoph Gottwald zurückgenommen und dennoch kraftvoll überm Refrain aufblüht.

Mit Gefühl und stimmlich solide führt uns Michael J. Mayer unter anderem „Über sieben Brücken“ von Karat. Friederike Fink hat ihren stärksten Moment als lebensmüdes Schneewittchen im Brautkleid, das mit Joachim Witt behauptet, ein „Goldener Reiter“ zu sein, bevor es zu Boden geht. Alexander Beisel erinnert uns nur daran, wie schwer es ist, Wolfgang Niedecken oder Udo Lindenberg nachzusingen.

„Nachsingen“ ist überhaupt des Abends Stichwort, dem auch musikalisch keine Aneignung gelingt. Mal mehr, mal weniger gelungene Kopien siegen über originelle Cover-Versionen. Michael Naroditski etwa kopiert in einer passablen Rammstein-Nummer Till Lindemanns tiefe Stimme und spielt mit den Kollegen bisschen schwarze Messe, bei der sie tatsächlich weiße Fahnen schwenken.

Eine Band um Gitarrist Marco Böttger hält das, in klassischer Rock-Besetzung, gut zusammen, überflügelt den Gesang mitunter aber mehr, als dass sie ihn untermauert. Zudem haut der Keyboarder häufiger in die falschen Tasten.

Herbert Grönemeyer kommt auch vor: Christoph Rabeneck singt „Alles anders“. Thematisch passte ein anderer Song aber weitaus besser: „Was soll das?“

Die Silvester-Vorstellungen sind ausverkauft. Wieder am 16. und 25. Januar.