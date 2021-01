Kein Spielbetrieb am Theater Erfurt bis 28. Februar

Am Theater Erfurt gibt es bis einschließlich Sonntag, 28. Februar, keine Vorstellungen und Konzerte. Mit dieser Ankündigung reagiert das Theater auf die zu erwartenden neuen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie für Thüringen.

Generalintendant bleibt optimistisch

Der Probenbetrieb und die Arbeit in den Werkstätten ist bis Ende Februar weitestgehend auf ausgewählte Produktionen beschränkt. Dazu gehören „Mongos“ als Koproduktion mit dem DNT Weimar, „Die Göttliche Komödie“ und „Der Goldene Brunnen“. Zudem laufen die Vorbereitungen für die diesjährigen Domstufen-Festspiele, deren Premiere am 9. Juli 2021 geplant ist. Das Theater Erfurt zeigt in diesem Jahr die Oper „Die Jungfrau von Orleans“ von Peter Tschaikowsky in der Regie des Japaners Tomo Sugao. Das Bühnenbild verantwortet Hank Irwin Kittel, der seine Entwürfe dazu Ende Januar zur technischen Umsetzung an die Theaterwerkstätten übergeben wird. Mit den fertigen Kostümentwürfen von Bianca Deigner ist nach Informationen des Theaters Erfurt im Februar zu rechnen.

Festspiele sind Motivationsfaktor

Generalintendant Guy Montavon zeigt sich optimistisch: „Besonders die Domstufen-Festspiele sind für uns in diesem Jahr ein langfristiger Motivationsfaktor in einer von Planungsunsicherheit geprägten Zeit. Dank des Open-air-Charakters der Veranstaltung gehen wir davon aus, dass eine Durchführung, auch im größeren Rahmen, möglich sein wird.“ Die Zeit bis Ende Februar wird außerdem genutzt, um notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten im und am Theatergebäude fortzusetzen oder anzugehen.

Tickets können getauscht oder erstattet werden

Erworbene Tickets für abgesagte Veranstaltungen, die im Theater Erfurt oder über www.theater-erfurt.de erworben wurden, können bis spätestens fünf Werktage nach dem jeweiligen abgesagten Veranstaltungstermin über den Besucherservice des Theaters Erfurt getauscht oder erstattet werden. Dieser ist telefonisch unter 0361/2233155 zu erreichen. Weitere Informationen und das Formular für die Kartenrückgabe gibt es unter www.theater-erfurt.de/kartenrückgabe