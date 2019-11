Gera. Dramatisches Schauspiel erlebt in der Bühne am Park seine Premiere.

Stück über rechten Terror in Gera: Der OB-Kandidat und der Paketbote

Jerome und Heiko haben beide mit 16 die Schule geschmissen. Doch während Heiko Braubach auf der Abendschule das Abitur nachholt und es zum Berufspolitiker mit guten Aussichten aufs Oberbürgermeisteramt bringt, fährt Jerome Pakete aus. Auch in ihren politischen Ansichten haben beide konträre Positionen: Heiko Braubach ist Demokrat durch und durch. Jerome dagegen fühlt sich ausgebeutet. Er will die Ungerechtigkeiten im Land nicht länger hinnehmen, die angeblich von Politikern wie Braubach, systemkonformen Gerichten und verhasster Lügenpresse aufrechterhalten werden. Er will Revolution.