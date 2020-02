Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Meer umschmeichelt und verschluckt

Der Fußboden im Kontor spiegelt die Bewegungen wie eine unbewegte Wasseroberfläche. Zwischen den Säulen der alten Fabrikhalle agieren die zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer im Takt der elektronischen Musik. Zwischen Plastikflaschen tanzend scheinen sie sich in ihren Fischernetzen zu verfangen. „Dazwischen das Meer“ heißt das Tanztheaterstück, für dessen Konzept und Choreografie Ester Ambrosino verantwortlich zeichnet. Aktuell wird geprobt für die Vorstellungen am Freitag, 21., Samstag, 22. Februar (jeweils um 20 Uhr) und Sonntag, 23. Februar (um 18 Uhr), und die Spannung ist spürbar, mit der das Tanztheater Erfurt auf das neue Stück am gänzlich neuen Spielort in der Hugo-John-Straße 8 zusteuert.

Tanztheater „Dazwischen das Meer“ von Ester Ambrosino Foto: Susann Nürnberger „Ich bin sehr gespannt, wie am Ende alles zueinander findet“, sagt die Choreorgrafin Ambrosino. Sie sei selbst das Kind einer Insel, in Sizilien geboren. Sie kenne daher die Distanz, die ein Meer für Menschen bedeutet. Sie wisse um die Urkraft der Fluten. Aber auch um das Meer als Fluchtweg für Menschen aus Afrika, die willens sind, alle Gefahren auf sich zu nehmen, um Europa als sicheren Hafen zu erreichen. In Lampedusa oder anderswo. „Wobei das Meer selbst keine Gesetze kennt“, wie Ambrosino sagt. Die seien von Menschen gemacht, die Häfen schließen und Flüchtende an den Landesgrenzen abweisen. Das Meer verbindet und trennt, es bereichert und beraubt, es ist Weg und Grenze gleichermaßen, heißt es in der Ankündigung der neuen Inszenierung. Die Kraft des Meeres ist ambivalent, denn es umschmeichelt und trägt, es nährt und berührt, aber es schluckt und bedroht uns auch. Seine Weite verführt unsere Seele – seine Tiefe konfrontiert uns mit unseren ureigensten Ängsten. In Ester Ambrosinos neuer Produktion ist das Meer ein Sehnsuchtsort und wesentlicher Teil von Erinnerungen eines alten Mannes. Trennungen, Leid und Melancholie spielen eine Rolle dabei. Und nicht zu letzt der Plastikmüll, der für Meer und Menschen ein Umweltproblem von wachsendem Ausmaß ist. „Die Zuschauer im Kontor werden die Plastikflaschen als Störgeräusch wahrnehmen“, kündigt die Choreografin an. Die Musik zum Stück stammt von Yannis Pisimisis, der selbst zum Akteur wird im Stück. Bühne und Kostüme sind von Alexander Grüner erdacht. Es handelt sich um eine Kooperation des Tanztheaters Erfurt mit der Echodrama Cultural Group aus Griechenland, zu ihr gehören zwei der Tänzer und der Komponist. Karten für das etwa 50-minütige Tanztheater gibt es unter www.ticketshop-thüringen.de, in allen bekannten Vorverkaufsstellen des Ticketshops Thüringen sowie an der Abendkasse.