Das Ende der Sehr Kleinen Galerie in Erfurt

Ein älterer Herr mit grauem Haar öffnet die Tür zur seiner Galerie auf der Krämerbrücke. Und jeder, der ab und an über die Brücke geht, weiß, die Galerie heißt auch „Die sehr kleine Galerie“. Winfried Müller lächelt: „Das hier war mein Instagram. Ich habe die Bilder hier gezeigt und so meine Follower bekommen.“

Doch die sehr kleine Galerie auf der Krämerbrücke gehört bald der Vergangenheit an. Zum 28. Februar wird sie leer sein. Müller sei, wie er sagt, gesundheitlich angeschlagen, das Malen und die Arbeit in der Galerie wird zu viel. Es ist der Gang der Dinge, wie er sagt.

Galerie war Atelier zugleich

Die sehr kleine Galerie war gleichzeitig Müllers Atelier. Seine Gemälde entstanden direkt am Ort der Ausstellung. Dabei haben es ihm Aquarelle am meisten angetan. Die Art wie die Farben ineinander verschmelzen – das habe etwas Grenzenloses. Das Malen ist für ihn mittlerweile aber auch anstrengend und eine Herausforderung. Ein Aquarell muss in einem Zug fertig gestellt werden. Nachträgliche Änderungen kommen für ihn daher nicht mehr infrage. Aber auch Acrylbilder und Schnitzereien waren immer Teil seiner Ausstellung. Letztere standen jedoch nie zum Verkauf. Sie sollten in der Familie bleiben.

Winfried Müller freut sich über seine „Follower“, die sich wohl selbst eher Freunde seiner Kunst nennen würden. Doch er verrät seine Überzeugung, dass Maler am Ende nur für sich, aus einem inneren Bedürfnis heraus malen. Wenn jemandem diese Arbeit dann auch noch gefällt, sei es ein schöner Zufall. Ein besonderes Anliegen war ihm immer die Einbindung von humanistischen, christlichen und politischen Aspekten in seinen Werken. Seine Bilder müssen Geschichten erzählen und den Betrachter mitnehmen: „Man soll eine Wandlung durchmachen und sich selbst im Bild einfühlen.“

Ohne seine Frau gäbe es die Galerie nicht

Schon in seiner frühen Jugend beginnt Müller Gemälde zu malen und Plastiken zu schnitzen. Doch für ihn blieb die Kunst ein Hobby. Erst im Ruhestand sollte sich sein Traum von einer Galerie erfüllen. Seine Frau entdeckt vor 20 Jahren die leerstehenden Räume auf der Krämerbrücke und ermutigt ihn zur eigenen Ausstellung. Vor allem auf der Krämerbrücke mit ihrem dörflichen Charakter hat er sich immer sehr wohl gefühlt. Er fühlte sich immer gut angenommen und konnte sich auf Unterstützung der Nachbarn verlassen, wenn es denn mal darauf ankam.

Diese Unterstützung erfährt er auch jetzt wieder. Die noch verbliebenen seiner vielfach geschätzten Gedichte werden fortan bei Kunstgewerbe Niklaus erhältlich sein. Seit März 2000 waren diese die Grundlage seines Geschäfts, jeden Monat kam ein neues dazu. „Die Gedichte behalten immer ihre Bedeutung. Sie sind nicht tagesgebunden, aber es wird nun keine neuen mehr geben.“ Auch seine literarischen Arbeiten werden nicht verloren gehen. Das Stadtarchiv hat bereits Interesse angemeldet. Über seine Gemälde steht Müller in Verhandlungen mit einer Galerie.

Müllers Familie weiß seine Kunst zu schätzen

Was übrig bleibt, wird auf die zahlreichen Kinder, Enkel und Urenkel verteilt. Müller erstellt für sie Mappen seiner Gedichte und die Bilder wurden schon immer gerne angenommen. So werden viele Menschen also auch zukünftig noch Freude an den Werken von Winfried Müller haben.

Nach telefonischer Vereinbarung unter 0361 / 6 42 28 99 kann man vorbeikommen und eines der verbliebenen Werke Müllers ergattern. Ansonsten bleiben die Türen der sehr kleinen Galerie von nun an geschlossen.

Die sehr kleine Galerie, Krämerbrücke 12/14