Rudolstadt. Das Theater Rudolstadt taucht mit einem satirischen Abend ein in die bitterböse Welt des bayerischen Kultkabarettisten Gerhard Polt.

„Der Asiate schmutzt nicht“ – Gerard-Polt-Abend am Theater Rudolstadt

Herr Grundwürmer steht in bayerischer Tracht vor bayerischer Budenkulisse. Stolz führt er dem Publikum seine neue Ehefrau vor: Mai Ling aus Bangkok. Bestellt im Katalog. Eine Vietnamesin wäre zwar robuster gewesen, aber auch 500 Mark teurer. „Sie schmutzt nicht“, schwärmt Grundwürmer. „Wie der Asiate an und für sich überhaupt nicht schmutzt.“ Zwar sei sie sehr gelb ausgefallen, aber immerhin geimpft. Während Grundwürmer so redet, schaut Mai Ling teilnahmslos aus dem Fenster.