Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Konzert in Gera für ein neues Leben

Zwei wahrhafte Koryphäen an der Orgel sind am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr im Konzertsaal der Stadt Gera zu erleben. Es spielen abwechselnd Matthias Eisenberg, der bei seinen gelegentlichen Gastspielen in Gera selbst Fans aus Leipzig, Bayern und Hessen anzieht, sowie der deutsche Nachwuchsstar an der Orgel, Sebastian Heindl, der 2019 den weltweit höchstdotierten Orgelpreis gewinnen konnte.

Das Konzert hat zwei Anlässe: Die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera begeht ihr 30-jähriges Bestehen. Darüber hinaus möchte der ehemalige langjährige Organist des Geraer Theaters, Sieghard Zitzmann, seinen Ärzten danken, die ihm zu neuer Lebensqualität verholfen haben.

Der 79-jährige Musiker ist seit zehn Jahren an Parkinson erkrankt. Als sich sein Zustand Ende 2018 rapide verschlechtert, entschließt er sich zu einer Hirnschrittmacher-OP in Stuttgart. Eine Operation, die für Menschen seines Alters eigentlich nicht mehr vorgesehen ist. Der Eingriff habe sein Leben schlagartig um Welten verbessert, sagt Sieghard Zitzmann. In der Euphorie der Ereignisse beschließt er damals, für die behandelnden Ärzte ein Dankeskonzert zu geben.

Die Veranstaltung ist zugleich das jährliche Benefiz-Orgelkonzert der Geraer Theater- und Konzertfreunde. Seit Oktober 1990 unterstützen sie ihr Theater. „Wir gehören damit zu den ersten Theater-Fördervereinen überhaupt in den neuen Ländern“, sagt die Vorsitzende Helga Klinger. Geburtshilfe erhalten sie damals aus der Partnerstadt Nürnberg. Die Kontakte bestanden bereits seit den 80er-Jahren. Für Konzertbesuche fuhr seinerzeit sogar ein Sonderzug aus der fränkischen Metropole nach Gera.

Die Vorsitzende der Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera, Helga Klinger, sowie der ehemalige Organist des Geraer Theaters, Sieghard Zitzmann. Foto: Ulrike Merkel

Seit der Gründung hat der heute 355 Mitglieder umfassenden Verein eine Vielzahl an Projekten gestemmt. Beispielsweise wurde mit seiner finanziellen Unterstützung die Neu-Bestuhlung des Theatersaales möglich gemacht. Auch die Modernisierung der Sauerorgel im Konzertsaal haben die Theaterfreunde mitfinanziert. Pro Jahr kann sich das Theater Altenburg-Gera über Zuwendungen in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro durch die Gesellschaft freuen. Obendrein kürt sie im Wechsel mit dem Altenburger Partnerverein die Publikumslieblinge.

Auch Nachwuchsorganist Sebastian Heindl ist dem Theater seit Kindertagen verbunden. Geboren in Gera, wuchs er in Leipzig auf und besuchte die Großeltern in den Ferien regelmäßig in Ostthüringen. Währenddessen übte er des Öfteren an der Sauerorgel. „Seine Oma sprach meine Frau an, ob Sebastian mal an der großen Konzertorgel spielen könne“, erinnert sich Sieghard Zitzmann. Damals sei Sebastian noch nicht mal richtig an die Pedale gekommen.

Auch der Termin für das nächste Konzert der Theaterfreunde steht bereits fest: Der Konzertchor und der Mädchenchor des Geraer Goethe-Gymnasiums gestalten das Frühlingskonzert am Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr.