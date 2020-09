Expressive Farbigkeit in Großformat

Mit expressiver Farbigkeit und enormer Dichte empfangen die Arbeiten von Lutz Gode ab Sonnabend die Besucher der Saale-Galerie in Saalfeld. Sie locken an, erregen Aufsehen, laden ein, näher zu treten und die Details, Strukturen und Techniken zu erkunden, mit denen der Erfurter Künstler seine Realität widerspiegelt. Am 20. September feiert Gode, 1940 im oberschlesischen Beuthen geboren, seinen 80. Geburtstag. Entsprechend ist die aktuelle Ausstellung mit „80 Werke für 80 Jahre“ überschrieben und bietet eine Fülle und Vielfalt an Arbeiten, um in seine Welt einzutauchen.

Neue Ausstellung in der Saalegalerie Saalfeld "80 Werke für 80 Jahre" von dem Erfurter Künstler Lutz Gode. Foto: Ulrike Kern