Steven Hartung hat ein großes Hakenkreuz-Tattoo auf seinem Rücken. In mehreren Sitzungen will er es sich weglasern lassen – ausradieren, wie er selbst sagt. Der Thüringer aus dem Großraum Suhl ist ein Aussteiger aus der Neonaziszene, der vor zehn Jahren begann, sich zu lösen.

Für die Kurzreportage „Häutung“ wurde er von den Filmemachern Stella Könemann und Paul Buske mit der Kamera begleitet. Darin erzählt er, warum er mit 13 ins rechte Milieu abglitt, Kameradschaftsführer wurde und dann doch den Absprung fand. Der Film ist Teil der sechsteiligen Doku-Reihe „Baseballschlägerjahre – Die Wendegeneration und die rechte Gewalt“, eine Kooperation von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Zeit online.

Bis zu 70 Prozent der Jugendlichen im Dorf waren rechts

Die komplette Reihe ist ab dem heutigen Dienstag in der ARD-Mediathek sowie auf der Homepage der Wochenzeitschrift zu sehen. Zudem zeigt das RBB-Fernsehen die 15-minütigen Filme am Mittwoch im Spätprogramm. Der Titel „Baseballschlägerjahre“ geht auf einen Twitter-Hashtag zurück, unter dem Menschen aus Ost und West schilderten, wie sie in den 90er-Jahren rechte Gewalt erlebt haben.

Steven Hartung wuchs in einem südthüringischen Dorf auf, in dem „bis zu 70 Prozent der Jugend rechts gedacht haben“. Er kam durch Freunde mit der Szene in Kontakt. Sie tauschten Musik von verbotenen Bands. Später geht es um Rassenreinheit und die Abwertung anderer Menschen. Für die gemeinsame Sache zu kämpfen, sei ein berauschendes Gefühl gewesen, erinnert sich Hartung. Und durch Schlägereien mit Linken, durch die Ausübung von Gewalt, habe er sich stark gefühlt. Heute erfülle ihn all das mit Ekel.

Zweifel führten zum Ausstieg

Sein Ausstieg begann, als er sich wunderte, warum so viele Menschen gegen seinesgleichen auf die Straße gehen, obwohl seine Seite doch die Heilsbotschaft verkünde. Ursprünglich wollte Hartung Argumente sammeln, die er gegen seine politischen Gegner einsetzen konnte. Doch über die Auseinandersetzung geriet er ins Zweifeln.

Der Kontakt zum ehemaligen Neonazi entstand über die Organisation Exit Deutschland. Buske und Könemann wollten nicht einen halbherzigen Aussteiger porträtieren, sondern jemanden, der tatsächlich eine innere Wende vollzogen hat.

Sendetermin: Das RBB-Fernsehen zeigt alle sechs Folgen am Mittwoch, 23 Uhr, am Stück. Zudem stehen sie bereits ab Dienstag in der ARD-Mediathek und sind bei Zeit online zu sehen.